Что это было. Куда одиозный Мартыненко потратил украденные деньги украинцев

О коррупционных схемах скандального Николая Мартыненко и неуплате налогов в Украине – в программе "Что это было" рассказал экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

О расходовании украденных денег Мартыненко

Национальное антикоррупционное бюро расследовало дело "Энергоатома". Деньги из госпредприятия разворовывались с 2008 года. По состоянию на 2010 год Николай Мартыненко был злостным оппонентом "Партии регионов" в парламенте, но это не мешало ему организовывать коррупционные схемы. Интересно, что детективы, занимавшиеся этим делом, выяснили, что государственные деньги, которые были выведены на оффшорные счета, использовались на нужды семьи Мартыненко: на оплату медицинских полисов, на оплату больничных услуг, на дорогой отдых и частные самолеты.

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О двух судебных делах Мартыненко

Есть два дела Мартыненко в украинских судах. Первое дело – касается оффшорной фирмы-"прокладки" Мартыненко, зарегистрированной в Панаме, а счет открыт в Швейцарии. Фирма получала "откат", так называемые "комиссионные" по контрактам, которые были между украинскими атомными электростанциями и чешским заводом Skoda.

Второе дело – это про урановый концентрат. Оно касается того государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Это предприятие принадлежит украинцам, но его отдали "Народному фронту", а лично Мартыненко, на грабеж после Революции достоинства.

О неуплате налогов в Украине

Государство не работает из-за того, что граждане этого не требуют. Они не начнут требовать этого, пока не начнут платить налоги, потому что им безразлично, что происходит в бюджете. А как только люди начнут платить налоги, то тогда будут следить за тем, куда идут их деньги.

Стоит понимать, что деньги бюджета – это деньги налогоплательщиков. А если человек не платит налогов, то не имеет стимула контролировать дальнейший путь денег. На самом деле даже в США общих государственных налогов не было до 20-30-х годов. И только с их появлением появилось ФБР, которое начало бороться с коррупцией и мафией