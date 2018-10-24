06:27
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
      Вєсті Кремля
      22:32, 24 октября
      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже
      Вєсті.UA
      21:41, 24 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Программы Что это было?
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Что это было. Куда одиозный Мартыненко потратил украденные деньги украинцев

      Что это было? 120 Читати новину українською

      О коррупционных схемах скандального Николая Мартыненко и неуплате налогов в Украине – в программе "Что это было" рассказал экономист и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

      О расходовании украденных денег Мартыненко

      Национальное антикоррупционное бюро расследовало дело "Энергоатома". Деньги из госпредприятия разворовывались с 2008 года. По состоянию на 2010 год Николай Мартыненко был злостным оппонентом "Партии регионов" в парламенте, но это не мешало ему организовывать коррупционные схемы. Интересно, что детективы, занимавшиеся этим делом, выяснили, что государственные деньги, которые были выведены на оффшорные счета, использовались на нужды семьи Мартыненко: на оплату медицинских полисов, на оплату больничных услуг, на дорогой отдых и частные самолеты.

      Читайте также: Что это было. Эксперт рассказал, что мажоритарщики – это местные князьки, покупающие голоса

      О двух судебных делах Мартыненко

      Есть два дела Мартыненко в украинских судах. Первое дело – касается оффшорной фирмы-"прокладки" Мартыненко, зарегистрированной в Панаме, а счет открыт в Швейцарии. Фирма получала "откат", так называемые "комиссионные" по контрактам, которые были между украинскими атомными электростанциями и чешским заводом Skoda.

      Второе дело – это про урановый концентрат. Оно касается того государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Это предприятие принадлежит украинцам, но его отдали "Народному фронту", а лично Мартыненко, на грабеж после Революции достоинства.

      О неуплате налогов в Украине

      Государство не работает из-за того, что граждане этого не требуют. Они не начнут требовать этого, пока не начнут платить налоги, потому что им безразлично, что происходит в бюджете. А как только люди начнут платить налоги, то тогда будут следить за тем, куда идут их деньги.

      Стоит понимать, что деньги бюджета – это деньги налогоплательщиков. А если человек не платит налогов, то не имеет стимула контролировать дальнейший путь денег. На самом деле даже в США общих государственных налогов не было до 20-30-х годов. И только с их появлением появилось ФБР, которое начало бороться с коррупцией и мафией

      Теги: Новости Украины Коррупция Деньги Энергетика Николай Мартыненко Налоги Что это было?
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 24 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      сегодня , 01:20 Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      Наталя Сколоздра
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      сегодня , 00:10 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      24 октября , 16:00 Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      24 октября , 23:00 Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      Іван Яковина
      Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      24 октября , 22:28 Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук