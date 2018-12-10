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      Справа Миколи Мартиненка: як адвокати намагаються заплутати суддів

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      Раніше Микола Мартиненко вихвалявся перед журналістами, що зможе захиститися у суді у справах проти нього, довівши недостовірність зібраних доказів.

      Проте сьогодні щось пішло не так. І суддя не прислухалася до аж семи дороговартісних адвокатів політика.

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      За мовчазного і відстороненого Мартиненка на суді наперебій відповідають його семеро адвокатів. Вони просили зняти з розгляду головний доказ – флешку з документами, які зібрав швейцарський прокурор.

      Ще в 2013 році європейські правоохоронці почали розслідування у його справі. Вони підозрюють Мартиненка у підкупі іноземних посадовців та відмиванні коштів.

      І ми зараз повинні визнавати процесуальне сміття належними доказами. Це що документ, це що серйозне відношення прокуратури. Не можна так робити,
      – сказав адвокат Петро Бойко.

      На флешці 600 аркушів, у тому числі документи зі швейцарських банків із копією паспорту Мартиненка. Цей електронний носій може довести, що він був кінцевим власником панамської фірми "Бредкрест", яка отримувала відкати від чеської фірми "Шкода" за виграші у тендерах "Енергоатому" – це 6 мільйонів євро. І за українським законодавством, попри відсутність печатки і підписів, кажуть прокурори, документи з флешки можна вважати доказом.

      Ідентифікація здійснюється за допомогою пароля, який зазначався в супровідному листі,
      – зазначив прокурор Олексій Скибенко.

      Попри емоційні заяви адвокатів, суддя їхнє клопотання не підтримала. І тоді захисники вдаються до іншої тактики. Мовляв: нема доказів, що документи перекладені правильно, та і перекладені – не всі. До того ж, заявляють, електронні файли не доводять, що екс-нардеп реєстрував фірму на Панамах. Прокурори ж наполягають: адвокати просто намагаються усіх заплутати.

      Врешті справу знову переносять. Окрім оборудок з закупівлею обладнання для Енергоатому, Мартиненка підозрюють у розтраті коштів Східного гірничо-збагачувального комбінату – це ще 17 мільйонів доларів. Так звані атомну та уранову справи Мартиненка в Україні розслідують вже більше двох років.

      Навесні 2017 року детективи НАБУ затримали цього найближчого соратника Арсенія Яценюка і впливового депутата "Народного фронту". На поруки в суд його прийшли брати цілих 3 міністри та 18 депутатів Яценюка. Арештувати суд його тоді відмовився, а невдовзі повернув і відібрані закордонні паспорти.

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Микола Мартиненко Судді НАБУ
      Джерело: 24 канал
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