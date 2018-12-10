"Війна війною, а обід – за розкладом": про український бізнес на службі у агресора

Цю давню народну приказку цілком можна перекласти на сучасні реалії. Тільки мова піде не про війну, а про воєнний стан, і під "обідом" матиметься на увазі торгівля стратегічною сировиною із країною агресором.

Мабуть, так зійшлися зорі, що одночасно із підготовкою до ефіру програми "Центру розслідувань України" про торгівлю титановою сировиною із Росією, в Азовському морі стався інцидент із захопленням наших суден.

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Для нас також то було знаком, що недарма ми витратили стільки часу, відписали купу офіційних листів фігурантам розслідування та структурам, які мають слідкувати за товарообігом із Росією та, зауважу, національною безпекою держави.

А тепер у подробицях. Україна постачає до російської компанії "Ависма" сировину для виробництва титану.

Що таке корпорація "Ависма"? Вона була створена у 1998 році на базі двох заводів у Свердловський та Пермській областях Росії. 12 років тому "Ависма" увійшла до складу державної корпорації "Рособоронэкспорт", згодом її включили до іншої корпорації, теж державної – "Российские технологии", скорочено – "Ростех", на чолі з одним з найбільш наближених до Путіна менеджерів – Сергієм Чемезовим.

Відео про корпорацію "Ависма":

Шляхом залучення кредитів державних російських банків у модернізацію та розвиток компанії інвестували понад мільярд доларів. Нині 50% акцій компанії формально належать її топ-менеджерам, а за "Ростехом" залишається блокуючі 25% плюс одна акція.

Заковика у тому, що "Ростех" – це далеко не пересічна державна компанія Російської Федерації. На неї працює майже вся російська оборонка: від машино- і літакобудування, до концерну "Калашников". А до чого тут ми? А до того, що таке собі Вовчанське родовище в глибинці, в Дніпропетровській області – власність "Ависма". Там видобувають ільменітовий концентрат.

Мова про розташований там же "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат", який на 99,9% належить кіпрському офшору "Лімпіеза Лімітед". Утім, кінцевим бенефіціаром в документах вказаний "Шелков Михайло Євгенович, Російська Федерація". А хто він такий? Він – заступник голови ради директорів корпорації "ВСМПО Ависма".



Шелков – заступник голови ради директорів корпорації "ВСМПО Ависма"

І от має російська "Ависма" українське родовище, видобуває там сировину, і не бере звідти нічого на переробку титану? Малоймовірно. Проте на самому підприємстві від прямої відповіді на питання "куди постачають сировину" нашому агентові Іллі Лукашу не дали. Заперечили поставки ільменітового концентрату до Росії і в офіційній письмовій відповіді. Та порадили звернутися до митних баз. Власне це ми і зробили.



Відповідь від підприємства

Завдяки нашим джерелам ми виявили дуже-дуже багато цікавої інформації. Як-от, наприклад, той факт, що впродовж 2016 року напряму до "Ависма" Демуринський ГЗК відвантажив ільменітового концентрату на 20 мільйонів гривень, протягом 2017 – більш ніж на 5 мільйонів. А що було далі? Невже оговтались у 2018 році?

Основним покупцем в "Демурина" виявилась австрійська компанія "Осстор". У цьому році вона вже перерахувала до "Демурина" понад 100 мільйонів гривень за товар. І ця австрійська фірма зовсім не випадково втрапила в око нам – журналістам-розслідувачам. Бо власником австрійської компанії виявився не зовсім австрієць, а українець – Юрій Перцев, колишній заступник директора "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії". До слова, справу махінацій її топ-менеджменту зараз розслідує НАБУ. Це та сама гучна "справа Мартиненка".

А ще раніше наш колега Денис Казанський довів, як з ОГХК через наближені до Мартиненка компанії "Болверк" і "Таунус" до російської "Авісми" йшли поставки титанової сировини.



Микола Мартиненко

Схоже, що у випадку із Демуринським комбінатом хіба застосували австрійську фірму, і тут бачимо – на манежі ті самі обличчя.

Питання серйозні. Це – питання нашої безпеки. Невже зараз, в умовах хоч і не оголошеної, але по суті війни із Росією, ми можемо дозволити собі поставки нашої сировини для виробництва зброї, яка потім може бути націлена саме на нас?

Усі здобуті факти ми передали разом із офіційною заявою до РНБО, перед тим отримавши від пана Турчинова запевнення, що він особисто візьме на контроль це питання. Але днями отримали з цього поважного органу листа, в якому РНБО погоджується із значущістю піднятих нами питань, але усі наші матеріали переадресовує до СБУ та покладає на неї відповідальність за контроль та розслідування фактів постачання ільменіту на оборонні заводи агресора.

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Приємно вразила реакція низки парламентарів, які зі свого боку теж ініціювали звернення до РНБО з проханням запровадити санкції до "Ависма" та припинити експорт титанової сировини до Росії. Та поки експорт не заборонений. Сподіваємось, це лише питання часу, а ще спритності представників СБУ. А ще сподіваємося, їхнє розслідування не забуксує та не стане на довгу паузу.