Огонь заметили после громкого взрыва. Российские телеграм-каналы пишут о вероятной атаке беспилотников, как заметил 24 Канал, хотя местные власти в лице губернатора заверили, что Ростовскую область атаковали 4 БПЛА и их сбили.

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Новый пожар на нефтебазе в Ростовской области: что известно

На сейчас известно, что несколько сильных взрывов прозвучали в Ростовской области примерно между 2 и 3 часами ночи 28 августа. Конечно, там работала система российской ПВО, но, похоже, не слишком результативно.

Через некоторое время очевидцы начали писать в соцсетях о вспышках и огне в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском. Взрывы слышали также в Новошахтинске, Аксае и в самом Ростове.

Впоследствии появились и видео, которые показали масштабный пожар на нефтебазе "Глубокинская" в Каменском районе, расположенном на северо-востоке Ростовской области, неподалеку от оккупированной части Луганщины.

Пожар на нефтебазе "Глубокинская": смотрите видео из соцсетей

Очевидцы делятся впечатлениями от увиденного: смотрите видео из соцсетей

Изображение показывает, что огонь достаточно высокий: смотрите видео из соцсетей

Это уже вторая нефтебаза в Ростовской области, где крупный пожар: смотрите видео из соцсетей

Тамошний губернатор тем временем написал, что 4 беспилотника сбили и пострадавших нет.

Справка. Нефтебаза "Глубокинская" – это филиал открытого акционерного общества "Доннефтепродукт" в Ростовской области. Нефтебаза расположена в поселке городского типа Глубокий Каменского района Ростовской области.

Украинские осинтеры уточняют, что беспилотники поразили резервуары на нефтебазе "Комбинат "Атлас" Росрезерва. И публикуют изображение, которое показывает, под каким углом зрения снималось одно из видео очевидцев и что именно оно показывает.

Нефтебаза в Ростовской области, на которой 28 августа зафиксировали пожар: смотрите расположение на карте

Заметим, пожар на большой нефтебазе на другой стороне Ростовской области – в Пролетарске – продолжается уже 10 дней.