Местные жители, поражены масштабами разрушений нефтебазы, которые могут вызвать обычные беспилотники-камикадзе, поделились нужными кадрами, информирует 24 Канал.
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Нефтебаза в Пролетарске уничтожена
На видео видно, что после того, как почти все топливо сгорело, на территории нефтебазы осталось лишь несколько черных резервуаров, из которых все еще поднимаются густые клубы черного дыма, а в некоторых местах все еще можно увидеть пламя.
Вот, что осталось. 15 лет строили, за неделю ухандохали,
- пожаловался автор видео.
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Напомним, что в ночь на 18 августа нефтебаза в Пролетарске подверглась атаке дронов. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что более 14 резервуаров уничтожены до основания.
В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе. Там сообщили, что зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта, а мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала России продолжаются.