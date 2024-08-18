Так, Силы обороны нанесли удар в ночь на 18 августа. В Генштабе ВСУ рассказали детали.

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Удар по комбинату "Кавказ"

В ночь на воскресенье, 18 августа, Силы обороны нанесли удар по комбинату "Кавказ", что локализуется в Ростовской области страны-агрессора.

Здесь хранились нефть и нефтепродукты, которые поставлялись также и для нужд оккупационной армии России,

– говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что зафиксировано не менее 2 очагов возгорания на территории объекта. Однако там отметили, что более подробная информация о последствиях поражения еще уточняется.

Добавим, что задача была выполнена силами и средствами ГУР МО Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами, а также другими составляющими Сил обороны.

Мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала России продолжаются. Дальше будет..,

– добавили в Генштабе ВСУ.