Місцеві жителі, вражені масштабами руйнувань нафтобази, які можуть спричинити звичайні безпілотники-камікадзе, поділилися потрібними кадрами, інформує 24 Канал.
Дивіться також Уже 8 добу: у Ростовській області досі горить нафтобаза, яку атакували українські дрони
Нафтобаза у Пролетарську знищена
На відео видно, що після того, як майже все паливо згоріло, на території нафтобази залишилося лише кілька чорних резервуарів, з яких все ще піднімаються густі клуби чорного диму, а в деяких місцях все ще можна побачити полум'я.
Ось, що залишилося. 15 років будували, за тиждень ухандохали,
— поскаржився автор відео.
Наслідки пожежі у Пролетарську: дивіться відео
Нагадаємо, що у ніч на 18 серпня нафтобаза у Пролетарську зазнала атаки дронів. Супутникові знімки свідчать про те, що понад 14 резервуарів знищені вщент.
У Генштабі підтвердили удар по нафтобазі. Там повідомили, що зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об'єкта, а заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Росії тривають.