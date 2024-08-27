Місцеві жителі, вражені масштабами руйнувань нафтобази, які можуть спричинити звичайні безпілотники-камікадзе, поділилися потрібними кадрами, інформує 24 Канал.

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Нафтобаза у Пролетарську знищена

На відео видно, що після того, як майже все паливо згоріло, на території нафтобази залишилося лише кілька чорних резервуарів, з яких все ще піднімаються густі клуби чорного диму, а в деяких місцях все ще можна побачити полум'я.

Ось, що залишилося. 15 років будували, за тиждень ухандохали,

— поскаржився автор відео.

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