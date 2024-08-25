Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки. Так, на кадрах за 25 августа можно увидеть, что дым распространяется по меньшей мере от 3 основных очагов пожара.

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Пожар на нефтебазе в Пролетарске продолжается

Пожар на базе "Росрезерва" в Пролетарске продолжается уже 8 день. Спутниковые снимки подтверждают отсутствие видимых улучшений ситуации.

Так, на фото, сделанном в воскресенье, 25 августа, в 11:19 (по местному времени) видно, что дым распространяется по меньшей мере от 3 основных очагов пожара.

Пожар на российской нефтебазе продолжается уже 8 сутки / "Радио Свобода"

Заметим, ранее наши источники в ГУР сообщили, что ночью 18 августа украинские защитники поразили нефтебазу "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе Пролетарска Ростовской области. Отметили, эта нефтебаза работала на вражеский военно-промышленный комплекс и обеспечивала деятельность оккупационных войск.

Кстати, 23 августа российские захватчики пожаловались, что нефтебазу в Пролетарске якобы снова атаковали дроны.