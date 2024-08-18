Речь о российском городе Пролетарск под Ростовом, где хранили нефть и нефтепродукты.

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Что происходит на нефтебазе под Ростовом

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза "ФГКУ комбинат "Кавказ" в районе населенного пункта Пролетарск Ростовской области, Россия. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск,

– говорится в сообщении.

Как сообщают источники 24 Канала в украинской разведке, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

По информации местных телеграм-каналов, известно, что очевидцы слышали по крайней мере три взрыва в районе объекта с последующим воспламенением резервуаров с горючим. Сейчас на объекте до сих пор пытаются ликвидировать пожар.

Подробные результаты поражения нефтебазы уточняют.

Где расположен Пролетарск: показываем на карте

В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе

Там сообщили, что зафиксировано по меньшей мере два очага возгорания на территории объекта, а мероприятия по подрыву военно-экономического потенциала России продолжаются.

Задача была выполнена силами и средствами Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с Вооруженными Силами и другими составляющими Сил обороны Украины.