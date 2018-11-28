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      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие

      ЦРУ 375 Читати новину українською

      Пятый год войны, санкции, запрет торговли с оккупантом и одновременно – поставки уникальной украинской руды с украинских месторождений прямо в Мордор. Мы фактически поставляем титан на российское производство, которое занимается производством оружия. Поскольку у нас военный конфликт, потом это оружие может в нас стрелять.

      На том, как 2 года назад добровольцы остановили черную торговлю углем с оккупированными Россией территориями Донбасса, история не окончилась. Оказывается, украинская власть упорно прикрывает бизнес с агрессором по другим границам. И если торговлю продовольствием или одеждой еще можно как-то оправдать, мол, бизнес – ничего личного, то как вам доказательства того, что на пятый год войны мы продолжаем работать на оборонный комплекс России?

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      То, чем так любит хвалиться страна-агрессор – титан. Это самый прочный металл и основа оборонного строительства. Не было бы у восточного соседа производства титана, не полетели бы так живо российские самолеты и ракеты, а ядерные подводные лодки так и остались бы в доках. Производят львиную часть этого крайне необходимого для оборонного строительства элемента на Березняковском комбинате в Сибири. Этими мощностями владеет компания VSMPO-AVISMA.

      ""VSMPO-AVISMA.
      VSMPO-AVISMA

      Закрадываются сомнения в сугубо "русскости" хваленого титана. Откуда же у российского титана взялся украинский след? Для понимания стоит сделать краткий экскурс в историю. И его нам провел Григорий Осауленко – один из свидетелей зарождения советской титановой промышленности. Оказывается, что Украина не только научила весь мир производить титан, но и до сих пор остается главным донором титанового сырья.

      В Украине большие запасы титановой, циркониевой руды. Жила, которая тянется от Днепропетровской области к Житомирской, обеспечивала и будет обеспечивать нас ближайшие 100 лет,
      – пояснил Григорий Осауленко.

      Итак, залежи руды есть в Украине, а заводы, превращающие руду в самый крепкий металл – в России.

      Еще со времен Советского Союза была эта производственно-технологическая цепь,
      – сказал доктор технических наук Михаил Поживанов.

      Нонсенс, но на пятый год необъявленной войны на мирной украинской территории сошлись пазлы из двух враждующих сторон: украинские ильменитовые месторождения и российская AVISMA.

      Корпорация VSMPO-AVISMA – крупнейший в мире производитель титана и продукции из него. Была создана в 1998 году на базе двух заводов в Свердловской и Пермской областях России. В 2006 году AVISMA вошла в состав государственной корпорации "Рособоронэкспорт", впоследствии ее включили в другую корпорацию, тоже государственную – "Ростех", во главе с одним из наиболее приближенных к Путину менеджеров – Сергеем Чемезовым.

      Сергій Чемезовий
      Сергей Чемезов

      За счет кредитов государственных российских банков в модернизацию и развитие компании инвестировали более одного миллиарда долларов. Сейчас 50% акций компании формально принадлежат ее топ-менеджерам, за "Ростехом" же остается блокируя 25%, а также одна акция.

      На самом деле "Ростехнологии" – это не просто государственная компания Российской Федерации, это целый государственный монстр. На корпорацию работает почти вся российская оборонка: от машино- и самолетостроения, до концерна "Калашников". Мощная AVISMA, которая входит в их число, не только экспортирует титан на Запад известным компаниям, она еще и поставляет треть продукции компаниям "Сухой". Самолеты которой, кстати, чуть ли не ежедневно показывают в новостях о Сирии.

      Оказывается, украинское сырье идет на ракеты "Булава" и "Тополь-М", и даже ядерные подводные лодки "Борей" и "Ясень". Вопрос только в том, что секрет мощности AVISMA спрятан в дебрях центральной Украины.

      Демуринский горно-обогатительный комбинат принадлежал "Ростеху". И до сих пор он остается в их собственности,
      – рассказал Михаил Поживанов.

      Демуринский ГОК – территориально расположен в Днепропетровской области. Активист из Днепра Максим Мельник, который несколько месяцев исследовал этот вопрос, отметил, что эти залежи как и до начала донбасского конфликта, так и сейчас работают на российскую компанию.

      Демуринский горно-обогатительный комбинат на 99,9% принадлежит кипрскому оффшору Limpieza Limites. Впрочем, конечным бенефициаром указан "Шелков Михаил Евгеньевич, Российская Федерация". Он же – заместитель главы совета директоров корпорации VSMPO-AVISMA.

      Господин Шелков – это один из топ-менеджеров российской VSMPO-AVISMA. В отчетах компании до сих пор можно найти упоминания об украинском месторождении. На нем и еще на ряде директоров формально записана половина акций компании. Хотя 25% остались в собственности государственной корпорации "Ростех", то есть под прямым контролем российской власти. Впрочем, такой ход конем не помог скрыть концы.

      Как Украина поставляет сырье для производства титана – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости России ЦРУ Бизнес Расследования
      Источник: 24 канал
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