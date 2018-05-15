Пограй зі мною: лотерея депутата БПП за два роки стала найприбутковішою на ринку

З 2016 року Українська національна лотерея (УНЛ) стала найбільшим з трьох лотерейних операторів країни і продовжила збільшувати частку ринку у 2017-му.

Про це йдеться у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

Читайте також: НАЗК взялося за повну перевірку президента ФФУ Павелка через ймовірні "футбольні махінації"

До Революції Гідності УНЛ була найменшим лотерейним оператором. Зростання оборотів компанії відбулося після того, як два інші власники лотерейних ліцензій – "М.С.Л." і "Патріот" – потрапили до санкційного списку РНБО. Уперше це сталося наприкінці 2015-го. З того ж часу УНЛ почали пов’язувати з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим.



У 2013-ому найприбутковішою лотереєю був "Патріот"

У 2016 Олександр Третьяков повідомляв, що має опціон на викуп частки в УНЛ. А наприкінці 2015-го політик з’явився в офісі УНЛ під час обшуку. У той час тривав корпоративний конфлікт між українськими та іноземними акціонерами лотерейного оператора. Серед українських співвласників компанії історично присутній Валерій Коваленко – як виявилося, товариш нардепа Третьякова.



Олександр Третьяков (праворуч)

За даними фінзвітності, яка є в розпорядженні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", задекларований оборот Української національної лотереї у 2017 році становив 934 мільйони гривень. Її найближчий конкурент – компанія "М.С.Л." – тепер втричі менша. У 2017-му вона показала 308 мільйонів гривень обороту.

На своєму сайті УНЛ повідомляє, що випускає, зокрема, електронні лотереї "Космолот", "Фаворит-спорт", "Лото Парі-Матч" та інші. "Космолот" і "Фаворит-спорт" – це мережі гральних залів, які працюють за ліцензією УНЛ. Під брендом "Парі-матч" в Україні здійснювалась букмекерська діяльність, яка з 2009 року заборонена законом.

Читайте також: "Не на "Мерсах", а ніжками": у Феофанії стартував антиолігархічний забіг

Найближчий конкурент УНЛ – компанію "М.С.Л." – останнім часом пов’язують із двома народними депутатами – екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком та "нарфронтівцем" Сергієм Пашинським. На ринку говорять про їхнє залучення для вирішення санкційних проблем компанії, зокрема, за частку в ній. І Хомутиннік, і Пашинський в коментарях програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" цю інформацію заперечили.

У санкційний список компанія потрапила через інформацію про зв’язки з російською "Альфа-груп" Михайла Фрідмана. Формулювання РНБО: створення загроз нацбезпеці і фінансування тероризму. Тоді "М.С.Л." ініціював кримінальне провадження, аби СБУ перевірила його на причетність до тероризму. Нині провадження закрите – фінансування тероризму не доведене. Однак, чи вибула "М.С.Л." із санкційного списку, оновленого РНБО в травні 2018, наразі невідомо.

Третій лотерейний оператор – компанія "Патріот" – після введення санкцій є практично неактивною. Її минулорічний оборт склав 367 тисяч гривень проти 8 мільярдів у 2014 році. У 2015-му програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповіла, що власник українського "Патріоту" – російський бізнесмен Олег Бойко, який офіційно фінансує російську армію. Нині у "Патріоті" декларують вихід попередніх акціонерів з бізнесу, а бенефіціаром називають українського банкіра Олександра Морозова.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.