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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Пограй зі мною: лотерея депутата БПП за два роки стала найприбутковішою на ринку

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УНЛ стала найбільшим з трьох лотерейних операторів країни
УНЛ стала найбільшим з трьох лотерейних операторів країни / bihus.info

З 2016 року Українська національна лотерея (УНЛ) стала найбільшим з трьох лотерейних операторів країни і продовжила збільшувати частку ринку у 2017-му.

Про це йдеться у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом", пише Bihus.info.

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До Революції Гідності УНЛ була найменшим лотерейним оператором. Зростання оборотів компанії відбулося після того, як два інші власники лотерейних ліцензій – "М.С.Л." і "Патріот" – потрапили до санкційного списку РНБО. Уперше це сталося наприкінці 2015-го. З того ж часу УНЛ почали пов’язувати з народним депутатом від БПП Олександром Третьяковим.


У 2013-ому найприбутковішою лотереєю був "Патріот"

У 2016 Олександр Третьяков повідомляв, що має опціон на викуп частки в УНЛ. А наприкінці 2015-го політик з’явився в офісі УНЛ під час обшуку. У той час тривав корпоративний конфлікт між українськими та іноземними акціонерами лотерейного оператора. Серед українських співвласників компанії історично присутній Валерій Коваленко – як виявилося, товариш нардепа Третьякова.

Олександр Третьяков (праворуч)
Олександр Третьяков (праворуч)

За даними фінзвітності, яка є в розпорядженні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", задекларований оборот Української національної лотереї у 2017 році становив 934 мільйони гривень. Її найближчий конкурент – компанія "М.С.Л." – тепер втричі менша. У 2017-му вона показала 308 мільйонів гривень обороту.

На своєму сайті УНЛ повідомляє, що випускає, зокрема, електронні лотереї "Космолот", "Фаворит-спорт", "Лото Парі-Матч" та інші. "Космолот" і "Фаворит-спорт" – це мережі гральних залів, які працюють за ліцензією УНЛ. Під брендом "Парі-матч" в Україні здійснювалась букмекерська діяльність, яка з 2009 року заборонена законом.

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Найближчий конкурент УНЛ – компанію "М.С.Л." – останнім часом пов’язують із двома народними депутатами – екс-регіоналом Віталієм Хомутинніком та "нарфронтівцем" Сергієм Пашинським. На ринку говорять про їхнє залучення для вирішення санкційних проблем компанії, зокрема, за частку в ній. І Хомутиннік, і Пашинський в коментарях програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом" цю інформацію заперечили.

У санкційний список компанія потрапила через інформацію про зв’язки з російською "Альфа-груп" Михайла Фрідмана. Формулювання РНБО: створення загроз нацбезпеці і фінансування тероризму. Тоді "М.С.Л." ініціював кримінальне провадження, аби СБУ перевірила його на причетність до тероризму. Нині провадження закрите – фінансування тероризму не доведене. Однак, чи вибула "М.С.Л." із санкційного списку, оновленого РНБО в травні 2018, наразі невідомо.

Третій лотерейний оператор – компанія "Патріот" – після введення санкцій є практично неактивною. Її минулорічний оборт склав 367 тисяч гривень проти 8 мільярдів у 2014 році. У 2015-му програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" розповіла, що власник українського "Патріоту" – російський бізнесмен Олег Бойко, який офіційно фінансує російську армію. Нині у "Патріоті" декларують вихід попередніх акціонерів з бізнесу, а бенефіціаром називають українського банкіра Олександра Морозова.

Повний випуск програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться тут.

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Гроші Блок Петра Порошенка
Джерело: 24 Канал
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