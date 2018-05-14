НАЗК взялося за повну перевірку президента ФФУ Павелка через ймовірні "футбольні махінації"

Прес-служба Нацагентства з питань запобігання корупції повідомила про проведення повної перевірки електронної декларації Андрія Павелка, який одночасно є президентом Федерації футболу України, народним депутатом від БПП і головою бюджетного комітету Верховної ради України.

Однією із причин перевірки є сюжет програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" про маніпуляції з отриманням бюджетних замовлень на виготовлення штучних покриттів для футбольних майданчиків комерційним заводом Федерації футболу України, пише Bihus.info.

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Розслідування викрило механізм, який дозволив створити монополію на бюджетних замовленнях. На сайті Мінрегіонбуду було розміщено типовий проект із будівництва майданчиків з міні-футболу, в якому містилася вимога використовувати покриття виробництва "ФФУ Продакшн", тобто комерційного заводу Федерації футболу України. Після сюжету Мінрегіонбуд прибрав дискримінаційну умову зі свого проекту.

У свою чергу, Федерація футболу України досі не прокоментувала оприлюднені журналістами факти. Натомість на її сайті з’явилося повідомлення ТОВ "ФФУ Продакшн" про проведення щодо неї і ФФУ інформаційної кампанії, яка несе загрозу безпеці всієї України.

Основними інструментами в цих атаках є розповсюдження відвертої неправди, злочинне використання пересічних людей для поширення через їхні сторінки в соцмережах недостовірної інформації про "ФФУ Продакшн" та про ФФУ, кіберзлочинність тощо,

– поскаржилися на заводі ФФУ, не уточнюючи, про що саме йдеться.

Там повідомили, що вже звернулися до кіберполіції і пообіцяли також написати в СБУ.