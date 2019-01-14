Антирейтинг 2018 года: комические итоги деятельности топ-коррупционеров, том 2

Когда-то "Наши деньги" под Новый год делали обзор самых крутых, на субъективный взгляд команды программы, коррупционеров, выбирая им породы животных из китайского календаря. В год лошади или собаки это не было обидно, но 2019 – год свиньи, поэтому пока такого обзора не будет. Вместо этого имеем другие номинации.

Джекпот года

Олег Ляшко задекларировал 600 тысяч гривен и убеждал, что выиграл их в лотерею. Трижды подряд. Но настоящий джекпот года – это когда выиграть удается всю самую лотерейную компанию Украины.

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УНЛ, "Украинская национальная лотерея", переехала в семейный офис нардепа от БПП Александра Третьякова. Сам депутат признал, что имеет первоочередное право выкупа лотерейной компании.



Победитель в номинации – депутат от БПП Александр Третьяков

Схематоз года

Герой "Иронии судьбы" имел традицию ежегодно ходить в баню, а герой украинского парламента Антон Яценко имеет традицию раз в несколько лет проталкивать в разные уголки законодательства одну и ту же схему: хочешь продать недвижимость – должен ее оценить, и зарегистрировать отчет оценщика в единой базе фонда госимущества. Платно.



Герой номинации – депутат Антон Яценко

Спасатель года

Эту награду получает министр юстиции от "Народного фронта" Павел Петренко за подписанный им эксклюзивный приказ, который помог однопартийцу Николаю Мартыненко поставить под сомнение ключевое доказательство в уголовном производстве против себя.



Победитель – министр Павел Петренко

Имиджмейкер года

Андрей Павелко засеял кудрявой травой футбольные площадки для школ на сотни миллионов бюджетных средств, по завышенным ценам, без тендеров и конкуренции. А наценки на оборудование для нового завода для его Федерации футбола оседали в арабской фирме.



Вне конкуренции – глава ФФУ Андрей Павелко

Орел года

Михаил Поплавский – не только поющий ректор и депутат, но и успешный застройщик. Его университет получил от Киевсовета гектары элитной Печерской земли под строительство учебных корпусов и общежитий. Взамен там выросли элитные бизнес-центры.

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А вот Борис Розенблат засветился в непривычной для себя военной сфере. Минобороны решило приобрести у фирмы жены депутата беспилотники. О которых почему-то ничего не слышали специалисты отрасли. И это далеко не единственная проблема в ситуации.



Вне всякого сомнения – Михаил Поплавский на пару с Борисом Розенблатом

Подробнее об этих и других номинациях – смотрите в программе.