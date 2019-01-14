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      Антирейтинг 2018 года: комические итоги деятельности топ-коррупционеров, том 2

      Наши деньги 21 Читати новину українською

      Когда-то "Наши деньги" под Новый год делали обзор самых крутых, на субъективный взгляд команды программы, коррупционеров, выбирая им породы животных из китайского календаря. В год лошади или собаки это не было обидно, но 2019 – год свиньи, поэтому пока такого обзора не будет. Вместо этого имеем другие номинации.

      Джекпот года

      Олег Ляшко задекларировал 600 тысяч гривен и убеждал, что выиграл их в лотерею. Трижды подряд. Но настоящий джекпот года – это когда выиграть удается всю самую лотерейную компанию Украины.

      Читайте также: Антирейтинг 2018 года: комические итоги деятельности топ–коррупционеров

      УНЛ, "Украинская национальная лотерея", переехала в семейный офис нардепа от БПП Александра Третьякова. Сам депутат признал, что имеет первоочередное право выкупа лотерейной компании.

      Третьяков
      Победитель в номинации – депутат от БПП Александр Третьяков

      Схематоз года

      Герой "Иронии судьбы" имел традицию ежегодно ходить в баню, а герой украинского парламента Антон Яценко имеет традицию раз в несколько лет проталкивать в разные уголки законодательства одну и ту же схему: хочешь продать недвижимость – должен ее оценить, и зарегистрировать отчет оценщика в единой базе фонда госимущества. Платно.

      Яценко
      Герой номинации – депутат Антон Яценко

      Спасатель года

      Эту награду получает министр юстиции от "Народного фронта" Павел Петренко за подписанный им эксклюзивный приказ, который помог однопартийцу Николаю Мартыненко поставить под сомнение ключевое доказательство в уголовном производстве против себя.

      Петренко
      Победитель – министр Павел Петренко

      Имиджмейкер года

      Андрей Павелко засеял кудрявой травой футбольные площадки для школ на сотни миллионов бюджетных средств, по завышенным ценам, без тендеров и конкуренции. А наценки на оборудование для нового завода для его Федерации футбола оседали в арабской фирме.

      Павелко
      Вне конкуренции – глава ФФУ Андрей Павелко

      Орел года

      Михаил Поплавский – не только поющий ректор и депутат, но и успешный застройщик. Его университет получил от Киевсовета гектары элитной Печерской земли под строительство учебных корпусов и общежитий. Взамен там выросли элитные бизнес-центры.

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      А вот Борис Розенблат засветился в непривычной для себя военной сфере. Минобороны решило приобрести у фирмы жены депутата беспилотники. О которых почему-то ничего не слышали специалисты отрасли. И это далеко не единственная проблема в ситуации.

      Поплавський
      Вне всякого сомнения – Михаил Поплавский на пару с Борисом Розенблатом

      Подробнее об этих и других номинациях  смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Борислав Розенблат Михаил Поплавский Павел Петренко Яценко Антон Владимирович Третьяков Александр Юрьевич Олег Ляшко Расследования Коррупция Наши деньги
      Источник: 24 канал
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