Украинцу – убытки, нардепу – элитная недвижимость: журналисты разоблачили схему на 23 миллиона

Специалистов по оценке имущества заставили сдавать отчеты в Фонд госимущества с помощью сайтов- "посредников". Процедура оказалась платной, а сайты – связаны между собой и с одиозным нардепом Антоном Яценко.

Об этом говорится в расследовании программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом".

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Месяц назад Фонд госимущества запустил Единую базу данных отчетов об оценке – систему, которая должна побороть рынок "черной оценки" и не дать украинцам уклоняться от налогов. По закону, если ты часто покупаешь и продаешь недвижимость (продаешь более одного объекта в год или продаешь купленное в течение трех лет), то заплатишь налог – 5% от стоимости имущества. Но не рыночной стоимости, а той, которую определит профессиональный оценщик. Поэтому чем ниже оценка, тем меньше налог. Чтобы его избежать, у нечестных оценщиков "покупали" оценки по заниженным до абсурда суммам.



Фонд госимущества запустил Единую базу данных отчетов об оценке



Полгода назад парламент прямо в Налоговый кодекс вколотил "реформу" изменений в процедуре оценки, которые к налогообложению не имеют отношения. Ключевое изменение – создание "Единой базы данных отчетов об оценке". Оценщики должны направлять к ней отчеты о своих оценках. А база автоматически сравнивает их с рыночными ценами на подобную недвижимость. И позволяет или не позволяет продавать недвижимость по цене оценщика.



База принадлежит Фонду госимущества. Однако оценщик не может просто взять и передать свои документы. Между ним и Фондом в закон втулили посредника – электронную площадку (ЭМ). Теперь оценщик направляет свой отчет на сайт посредника. Тот – передает его в базу.



Оценщики не могли понять – зачем эти площадки вообще нужны.

Площадки не предоставляют никакого сервиса, кроме пересылки ваших данных из одной точки в другую. Это как почтовый ящик,

– объяснил оценщик, владелец ООО "Филин Кэпитал Менеджмент" Андрей Филин.

Объяснить смысл их создания не может даже автор поправок – нардеп от БПП Максим Куриный: "Технические вопросы – не ко мне, я не являюсь проектировщиком, я очень сложно ориентируюсь в программном обеспечении, это не для меня".



В дополнение, площадки оказались платными. Ранее оценщики тоже отчитывались Фонду. Напрямую и бесплатно, через портал, который администрировал сам Фонд. Сейчас этот портал – отключен, вместо него – сайт посредника, который почти ничем не отличается от старого портала. Но услуга регистрации отчета – около полутысячи гривен. И платить ее приходится дважды: раз оценщикам, чтобы зарегистрировать каждый отчет, и еще раз – нотариусам, просто за то, чтобы посмотреть, есть ли он в базе.



Технически проплату осуществляют оценщик и нотариус. Но по факту эти деньги – и это важно понимать – придется заплатить клиенту, то есть нам с вами. Оба раза.



База оценки является платной



За первый месяц сайты-посредники заработали минимум 23 миллиона гривен. И выглядели эти сайты, как связанные между собой члены одной группы. Все три авторизованные Фондом госимущества площадки давали много оснований подозревать и связь, и заговор, и согласования действий и цен.



Например, на двух сайтах лежали файлы документов с названием первого. И все три сайта имеют абсолютно идентичный код. Это странная ситуация, ведь речь идет о специфическом программном обеспечении для работы именно с новой Единой базой Фонда. Какова вероятность того, что три фирмы-конкуренты случайно разработали абсолютно одинаковый софт?



При этом всем площадкам-посредникам в рекордные сроки согласовали необходимые аттестации/экспертизы/испытания и другие бюрократические процедуры, которые в обычной жизни, в обычных компаний тянутся в разы дольше.

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Процедура авторизации площадки состоит из двух этапов. Для начала их должно аттестовать Госспецсвязи (ГСССЗИ). Площадки работают с важными данными, содержащими персональную информацию. Поэтому каждый из них должен подтвердить Госспецсвязи соответствующий уровень защиты – КСЗИ. Это процедура долгая и муторная.



Компании, которые получали такой аттестат, подтверждают – вся процедура занимает не один месяц. Так, директор ООО "Де Ново" (дата-центр DeNovo) Максим Агеев рассказывает: "На построение самой КСЗИ и на получение сертификата мы потратили чуть меньше года, где-то 9-10 месяцев. И это довольно сложная процедура".



Один из самых времязатратных этапов – государственная экспертиза. У "Де Ново", например, она заняла 4 месяца. Но площадки-посредники справились в среднем за месяц. Так же быстро площадки прошли и второй этап авторизации – в Фонде госимущества. В теории на бюрократическую волокиту, практическое тестирование и еще немного бюрократической волокиты закон дает более двух месяцев. Первый из посредников справился вдвое быстрее, а еще две площадки вообще установили непреодолимый рекорд. Их протестировали и авторизировали за 1 сутки.



Если бы все три фирмы-операторы и их площадки были не связаны, такой скоростной сценарий вряд ли бы имел шанс на жизнь. Однако, учитывая технические связи всех трех сайтов, создается впечатление, будто одна площадка хоть и фантастически быстро, но все же проходила какие-то испытания, а остальным двум согласования вообще подписали не особо присматриваясь.



Три фирмы подозрительно быстро прошли все этапы авторизации



То, что происходит сегодня – уже не первая попытка реализации монопольно-посреднической схемы в сфере оценки. И уже не первый раз эти события связывают с именем народного депутата Антона Яценко. Здесь не можем не процитировать самого Яценко, который в комментарии программе когда-то заявил буквально следующее: "По законам разведки, знаете: если совпадений больше, чем одно, то это уже не совпадение".



Антон Яценко больше известный как "крестный отец" Тендерной Мафии – одной из самых известных коррупционных схем середины 2000-х. Схемы, которая тоже основывалась на монополии посредников. Правда, в госзакупках: желающие принять участие в тендере не могли просто подать документы на конкурс, между участником и заказчиком вклинивался частный посредник, которому участник вынужден был платить за консультации.



Во главе посредников стоял Союз общественных организаций "Тендерная палата". Часть этих ОО основали Яценко, его сестра и помощник. И схема также была вписана в закон. И за только первые полгода она вытащила из карманов участников тендеров почти миллиард гривен. 2,5 года ее существования могли повлечь ущерб на 1 миллиард долларов.

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Украинцам – убытки, Яценко – элитная недвижимость. После этой сделки он разжился дворцом на 2000 квадратных метров в Козине и еще кучей жилой и офисной недвижимости в целом стоимостью в 8 миллионов долларов (это без имения).



Схема с тендерной монополией существовала 3 года. После того подобную сделку попытались впервые внедрить в сфере оценки. Сообщество оценщиков подняло шум, и схему прикрыли. Но хорошие идеи так-то легко умирают. Поэтому в 2013 состоялась вторая попытка. Опять прозвучало то же имя. Опять продвижения схемы в закон, снова схема построена на монополии. Она принесла своим создателям не менее 30 миллионов долларов. Далее был коллективный иск в суд, а там и революция случилась. Схему прикрыли... но опять недобили.



На этот раз, еще только появились первые посредники, а речь снова зашла за Яценко. Во-первых, в логике схемы прослеживались все те же знакомые еще с тендерной палаты и из предыдущих попыток маркеры: посредники, монополия, цементирование в законе. Во-вторых, по меньшей мере одна из площадок оказалась напрямую связанной с близким нардепу человеком – Владимиром Доброскоком.



"Оценочная схема"



Сайт-посредник "Профессиональная оценка", создала компания, основанная Владимиром Доброскоком. Сейчас владельцев изменили, но среди них остается Ирина Мельничук, заместитель Доброскока в Ассоциации "Предпринимателей и промышленников-поставщиков товаров, работ и услуг для государственных нужд". Эта же Ассоциация в свое время была одним из членов Тендерной палаты. А позже Доброскок также основал "Союз защиты прав субъектов предпринимательства", почетным членом которой стал Антон Яценко.



Сам Яценко в комментарии программе заверил, что к истории с оценкой отношения не имеет.

Безусловно ни к какой оценке я отношения не имею и иметь не могу. Вы придумайте что-то более интересное, а то так пальцем в небо, вроде как несолидно. С Доброскоком я уже лет так восемь, наверное, не виделся и не общался. Доброскок никогда не был моим, там, партнером деловым. Забавно слышать, честно сказать,

– прокомментировал он.

Время от времени Фонд публикует данные о выявленных заниженных оценках. Будто отчитывается: "Система работает, модуль занижения отлавливает, с черными оценщиками успешно боремся".



Так, например, был опубликован отчет по квартире в новой элитной Печерской многоэтажке "Джек Хаус", которую расписали в отчете как хрущевку на периферии, 1965-го года, 450 долларов/квадратный метр вместо реальных рыночных 2 тысяч долларов. Или другой пример – квартира в ЖК "Ликоград", которой приплюсовали лишние 30 лет – и так отминусовали половину рыночной стоимости. В ФГИУ уверяют: эти кейсы были обнаружены благодаря модулю, обмануть систему не стоит и пробовать.



Журналисты программы проверили одну из квартир, которыми отчитывается о победе ФГИУ. Квартира более 100 квадратных метров в центре столицы, на улице Гончара. Дом старый, однако не из дешевых. Квадратный метр – 1500 долларов. Рыночная стоимость такой квартиры – более 150 000 долларов. Но оценщики свидетельствовали в три раза дешевле. Квартиру расписали в отчете как хрущевку на задворках, состояние "неудовлетворительное, ветхое".

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