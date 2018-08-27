"Если молиться, то в собственной церкви": сколько чиновников задекларировали собственные часовни

Криптовалюти, миллионные выигрыши в лотереи, "Лексусы" по цене "Жигулей" – украинские госслужащие не перестают удивлять. Сейчас стало известно, что 11 украинских чиновников задекларировали собственные святые сооружения.

Об этом сообщили аналитики проекта "Декларации", пишет Bihus.Info.

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Первой в этом списке оказалась бывшая инспектор Харьковской таможни ГФС Ирина Табака. В ее декларации перед увольнением можно увидеть недостроенную часовню площадью 295 квадратных метров. Однако находится она все же в собственности Религиозного управления Харьковского экзархата УГКЦ и находится в пользовании мужа Ирины Табаки, который является священником.

Вторая финалистка в рейтинге – государственный регистратор Богородчанского поселкового совета Ивано-Франковской области Арина Гринишин, которая владеет 90% здания Доминиканского монастыря XVIII века. Остальные 10% принадлежат заведующему Богородчанской районной государственной нотариальной конторы Ивану Войташеку, однако он задекларировал их как простое нежилое помещение, скромно умолчав в описании имущества, что это именно церковь.

Декларация Арины Гринишин

Монастырем святого Иосифа площадью 273,7 квадратных метра владеет и муж бронзового призера нашего рейтинга – ведущей специалистки Главного управления Госгеокадастра в Тернопольской области Леси Домитрак. А новоназначенный судья Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал 200-метровую Свято-Покровскую церковь в поселке Ольшана Черкасской области, которая была построена на его средства.

И замыкает топ-5 нашего рейтинга депутат Николаевского поселкового совета Днепропетровской области и по совместительству настоятель двух храмов Иван Кнут, который добросовестно внес в декларацию аренду одного из своих “рабочих мест” – церкви в селе Широкая Дача площадью 200 квадратных метров.

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Также культовые сооружения задекларировали депутат Староконстантиновской райсовета Хмельницкой области Елена Фурсова (храм площадью 175,8 квадратных метра), главный госинспектор Черновицкой таможни Михаил Москалов (недостроенная часовня площадью 70 квадратных метров), консультант Аппарата Верховной Рады Елена Куцел (часовня площадью 65,4 квадратных метра), народный депутат Михаил Папиев (часовня площадью 28 квадратных метров) и судья Верховного Суда Николай Лагнюк (часовня площадью 16 квадратных метров).