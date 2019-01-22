Безумные богатства в полмиллиарда: как живет топ-налоговик времен Янковича, "арестованный" ГПУ

Топ-налоговик времен Виктора Януковича – главный налоговый милиционер Андрей Головач – в 2016 году был арестован Генеральной прокуратурой Украины за нанесение ущерба бюджету примерно на 3 миллиарда. У него нашли имущества на сумму в 500 миллионов. Однако сегодня Головач почему-то не за решеткой, и почему-то со всем имуществом, которое некогда арестовали.

Как так? Топ-налоговик Януковича может не сесть? Довольно легко! Рецепт такой: годами пакуешься баблом в промышленных масштабах. Потом светишься в победных новостях прокуратуры, набиваешь им немножечко рейтинга, платишь штраф с неплохим дисконтом и живешь в свое удовольствие. Немножечко беднее, но без проблем с законом.

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"Арена Интертеймент" (Arena Entertainment) – один из самых пафосных и дорогих развлекательных центров столицы. Это шесть тысяч квадратов, более трети комплекса Арена-Сити (Arena-City), который занимает целый квартал. Развлечения на любой вкус: от авторского пива до стриптиза. Здесь спускают среднестатистическую зарплату украинца всего лишь за несколько часов.



Так выглядит "Арена Сити"



"Арена Сити" занимает целый квартал



"Арена Интертеймент" – это аж треть всего комплекса "Арена Сити"

На этих богемных тусовках зарабатывает компания, связанная с главным налоговым милиционером времен Януковича – Андреем Головачом. Несмотря на огромные состояния, нажитые на государственной службе, и даже громкий постмайданный арест – он не за решеткой.



Чем известен Андрей Головач

Несмотря на весь "послужной список" бывшего чиновника, его Audi спокойно приезжает в "Арену". Примерно, по два-три раза в неделю. Появляется, как правило, вечером или в обед. Все указывает на то, что его машину здесь хорошо знают. Охрана ведет себя с ней не так, как с теми, кто приезжает сюда отдохнуть.

Эту машину здесь пропускают даже без платы за стоянку. Для всех здесь правила такие: заезжаешь, берешь талон, потом выезжаешь и платишь. Впрочем, эти правила не распространяются на авто Головача. У него есть собственная карточка, как нам сказали сотрудники паркинга, – такой себе абонемент.



Авто экс-налоговика на паркинге "Арены"

А еще два года назад арестом Головача гордился на камеры лично Генпрокурор Юрий Луценко.

Был задержан заместитель начальника налоговой инспекции времен Захарченко и Клименко пан Головач,

– заявил тогда Луценко.

Далее правоохранители арестовали имущество экс-чиновника и его семьи. Состояния Головача, кажется, удивили даже прокуратуру. Потому что она им посвятила отдельный ролик, где почти пять минут перечисляла арестованное.



Автопарк Головача

Черная Audi А8 тоже попала в прокурорское кино, потому что тогда ее тоже арестовывали. Но, как видите, дальше киносъемок дело не пошло. Остальные ценные игрушки Головачу тоже оставили. Оставили уцененный в 330 тысяч долларов автопарк. Оставили несколько столичных ресторанов, заведения в самом центре города на Крещатике, магазины элитной одежды в центре столицы, кучу домов в коттеджном городке под Киевом (примерно по несколько миллионов долларов каждый), ценности и маленький бюст Януковича на память.



Котеджный городок под Киевом с домиками бывшего налоговика



Ценности Головача



Маленький бюст Януковича – также относится к имуществу, которое вернули​



У экс-налоговика есть и столичные рестораны

Итак, в 2016 году Генпрокуратура обвиняет Головача в убытках бюджета примерно на 3 миллиарда. Находит, рапортует и арестовывает его имущества на сумму в 500 миллионов.

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Это, по нашему мнению, довольно скромная оценка, однако – окей. Но возникает вполне закономерный вопрос: почему после таких успехов прокуроров налоговик времен Януковича сидит через два года не в тюрьме, а в развлекательном комплексе "Арена"?

Через 4 месяца после ареста налоговик заключает сделку со следствием, дает какие-то вроде бы очень ценные показания и.. платит штраф. И едет домой. Но тогда никто об этом не узнает, ведь приговор Головачу секретят. Все это стало известно недавно, когда крохи информации нашлись в документах по погашению налоговому милиционеру судимости (он теперь чистый человек).

О штрафе стоит поговорить отдельно. Он с одной стороны, видимо, немалый – это 130 миллионов гривен. С другой – это в четыре раза меньше даже стоимости уже арестованного на тот момент прокурорами имущества. Уже даже не говорится о сравнении с разворованными миллиардами. Тогда бы это была крутая скидка аж в 96%! И вот с таким дисконтом Головача отпускают!