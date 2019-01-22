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      Безумные богатства в полмиллиарда: как живет топ-налоговик времен Янковича, "арестованный" ГПУ

      Наши деньги 6 Читати новину українською

      Топ-налоговик времен Виктора Януковича – главный налоговый милиционер Андрей Головач – в 2016 году был арестован Генеральной прокуратурой Украины за нанесение ущерба бюджету примерно на 3 миллиарда. У него нашли имущества на сумму в 500 миллионов. Однако сегодня Головач почему-то не за решеткой, и почему-то со всем имуществом, которое некогда арестовали.

      Как так? Топ-налоговик Януковича может не сесть? Довольно легко! Рецепт такой: годами пакуешься баблом в промышленных масштабах. Потом светишься в победных новостях прокуратуры, набиваешь им немножечко рейтинга, платишь штраф с неплохим дисконтом и живешь в свое удовольствие. Немножечко беднее, но без проблем с законом.

      Читайте также: Антирейтинг 2018 года: комические итоги деятельности топ-коррупционеров

      "Арена Интертеймент" (Arena Entertainment) – один из самых пафосных и дорогих развлекательных центров столицы. Это шесть тысяч квадратов, более трети комплекса Арена-Сити (Arena-City), который занимает целый квартал. Развлечения на любой вкус: от авторского пива до стриптиза. Здесь спускают среднестатистическую зарплату украинца всего лишь за несколько часов.

      арена сыты
      Так выглядит "Арена Сити"

      арена сыты
      "Арена Сити" занимает целый квартал

      арена інтертеймент
      "Арена Интертеймент" – это аж треть всего комплекса "Арена Сити"

      На этих богемных тусовках зарабатывает компания, связанная с главным налоговым милиционером времен Януковича – Андреем Головачом. Несмотря на огромные состояния, нажитые на государственной службе, и даже громкий постмайданный арест – он не за решеткой.

      андрій головач
      Чем известен Андрей Головач

      Несмотря на весь "послужной список" бывшего чиновника, его Audi спокойно приезжает в "Арену". Примерно, по два-три раза в неделю. Появляется, как правило, вечером или в обед. Все указывает на то, что его машину здесь хорошо знают. Охрана ведет себя с ней не так, как с теми, кто приезжает сюда отдохнуть.

      Эту машину здесь пропускают даже без платы за стоянку. Для всех здесь правила такие: заезжаешь, берешь талон, потом выезжаешь и платишь. Впрочем, эти правила не распространяются на авто Головача. У него есть собственная карточка, как нам сказали сотрудники паркинга, – такой себе абонемент.

      авто головача
      Авто экс-налоговика на паркинге "Арены"

      А еще два года назад арестом Головача гордился на камеры лично Генпрокурор Юрий Луценко.

      Был задержан заместитель начальника налоговой инспекции времен Захарченко и Клименко пан Головач,
      – заявил тогда Луценко.

      Далее правоохранители арестовали имущество экс-чиновника и его семьи. Состояния Головача, кажется, удивили даже прокуратуру. Потому что она им посвятила отдельный ролик, где почти пять минут перечисляла арестованное.

      статки головача
      Автопарк Головача

      Черная Audi А8 тоже попала в прокурорское кино, потому что тогда ее тоже арестовывали. Но, как видите, дальше киносъемок дело не пошло. Остальные ценные игрушки Головачу тоже оставили. Оставили уцененный в 330 тысяч долларов автопарк. Оставили несколько столичных ресторанов, заведения в самом центре города на Крещатике, магазины элитной одежды в центре столицы, кучу домов в коттеджном городке под Киевом (примерно по несколько миллионов долларов каждый), ценности и маленький бюст Януковича на память.

      майно головача
      Котеджный городок под Киевом с домиками бывшего налоговика

      майно головача
      Ценности Головача

      майно головача
      Маленький бюст Януковича – также относится к имуществу, которое вернули​

      майно головача
      У экс-налоговика есть и столичные рестораны

      Итак, в 2016 году Генпрокуратура обвиняет Головача в убытках бюджета примерно на 3 миллиарда. Находит, рапортует и арестовывает его имущества на сумму в 500 миллионов.

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      Это, по нашему мнению, довольно скромная оценка, однако – окей. Но возникает вполне закономерный вопрос: почему после таких успехов прокуроров налоговик времен Януковича сидит через два года не в тюрьме, а в развлекательном комплексе "Арена"?

      Через 4 месяца после ареста налоговик заключает сделку со следствием, дает какие-то вроде бы очень ценные показания и.. платит штраф. И едет домой. Но тогда никто об этом не узнает, ведь приговор Головачу секретят. Все это стало известно недавно, когда крохи информации нашлись в документах по погашению налоговому милиционеру судимости (он теперь чистый человек).

      О штрафе стоит поговорить отдельно. Он с одной стороны, видимо, немалый – это 130 миллионов гривен. С другой – это в четыре раза меньше даже стоимости уже арестованного на тот момент прокурорами имущества. Уже даже не говорится о сравнении с разворованными миллиардами. Тогда бы это была крутая скидка аж в 96%! И вот с таким дисконтом Головача отпускают!

      Теги: Новости Украины Государственная налоговая служба Юрий Луценко ГПУ Наши деньги Деньги Коррупция Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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