Об обысках в IT-компаниях и юном генерале СБУ с недвижимостью за более трех миллионов

Генерал-майор СБУ Александр Климчук ответственный за ряд направлений работы в СБУ. Например, за блокирование российских соцсетей, борьбу с финансированием террористов электронными деньгами. А также – за массовые обыски в украинских ИТ-компаниях.

Семейный подряд

В субботу, 27 января, в Киеве дети собрались на открытый урок в частной ИТ-школе "Смарт" Татьяны Климчук. У нее две такие школы и доля в айтишний компании "Спортонлайн".

О скандале с другим сотрудником СБУ и разведки Сергеем Семочко – смотрите в расследовании "Наши деньги"

Ничего бы необычного, если бы не муж Татьяны – начальник Департамента кибербезопасности СБУ. Именно того Департамента, который систематически проводит обыски в ИТ-компаниях.

Вот придите в среднюю ИТ-компанию и спросите у работников, подвергся ли кто-то обыску. Процентов 30 айтишников поднимут руку, что были под обыском – не в этой компании, так в другой,

– отметил адвокат и консультант ИТ-компаний Денис Овчаров.

Обыскивали айтишников и до Климчука, конечно. Но именно после его прихода произошли такие громкие скандалы, Александра Климчука начали прямо обвинять в "кошмаривании" ИТ-бизнеса. И на этом фоне выплыли не только айтишные интересы его жены, но и откровенно криминальная история из его прошлого.



Климчук должен защищать закон и справедливость. Но что же происходит на самом деле?

В логове Дракона

Климчук возглавил кибердепартамент СБУ в феврале 2017 года. Через два месяца после его назначения случается на первый взгляд не связанное с этим событие: премьер Владимир Гройсман внезапно прерывает заседание Кабинета министров заявлением: "Я не знаю, как на это реагировать, но вот мне написали информацию, что сейчас происходят обыски в инвестиционной компании Dragon Capital". В тот же день в Службе безопасности объяснили, что с обысками в инвестиционный фонд пришли, чтобы защитить его от купленной ранее опасной шпионской программы "Стахановец".

По команде, которая издается с сервера Российской Федерации, можно загрузить практически любой файл, который находится в системе, где установлена ​​эта программа,

– рассказал представитель СБУ Александр Ткачук.

Сама по себе программа "Стахановец" предназначена для того, чтобы руководитель мог контролировать, что на рабочих компьютерах делают подчиненные. Основное преступление сначала инкриминировали именно из-за подглядывания и именно разработчикам программы. К ним пришли с обысками первыми. Статья УК, которую инкриминировали разработчику, запрещает приобретение, сбыт и использование так называемых "специальных технических средств негласного получения информации".

К слову, в предыдущей программе "Наши деньги" – не менее интересная тема: как живет топ-налоговик времен Януковича, которого "арестовали" ГПУ

С этими средствами серьезная проблема: в украинском законодательстве вообще нет их определения и перечня. Окончательное решение, запрещенное средство или нет, принимает экспертиза самой СБУ. Но правоохранители могут придумать и другие поводы. Главное – желание прийти. "Сейчас 80% обысков выполняют из-за надуманных поводов", – отметил Овчаров.



Премьер Гройсман даже сам не знал, как реагировать на обыски в ИТ-компаниях

Примерно в то же время, вскоре после назначения Александра Климчука на должность, СБУ с немного другими идеями пришла с обыском в еще одну ИТ-компанию – YouControl. Эта история тоже превратилась в публичный скандал. Однако оказалось, что для самого Климчука принимать репутационные удары – не в новинку.

Следы в Днепре

На высокую должность в Киеве нынешний кибергенерал Александр Климчук попал из Днепра, где у его жены также ИТ-бизнес. В Днепре он много лет трудился в областном управлении СБУ, и построил себе хороший трехэтажный дом с бассейном. Сейчас уже выставлен на продажу. Цена – 120 тысяч долларов, то есть более трех миллионов гривен.



Как в СБУ можно наработать на такую недвижимость?

И хотя дом оформлен на брата жены Климчука, Павла Кузло, риэлтор на вопросы журналистов о владельце прямо сказала: "Кажется, это прокурор из Киева". Брат жены Климчука – не прокурор, а айтишник-программист. Поэтому дом явно принадлежит молодому генералу. Как он на него заработал? Татьяна Климчук на сайте своей ИТ-школы пишет, что до 2016 года была наемным работником – поэтому вряд ли сильно помогла. О заработке есть другая версия.



Между тем дом Климчука уже пытаются продать

Пять лет назад Днепровский предприниматель Александр Смирнов подал в военную прокуратуру заявление о преступлении: якобы Климчук еще в 2009 году взял у него 10 тысяч долларов за закрытие уголовного дела. Вместе с заявлением Смирнов предоставил запись разговора, который состоялся у него с Климчуком в местном кафе. Нынешний генерал должен был играть роль посредника между Смирновым и следователями. В тот день Смирнов якобы передал Климчуку 5 тысяч долларов. На следующий день Климчук должен был занести деньги следователям, а Смирнов между тем должен был найти другой "транш".



В кафе "Фантазия" встретились Смирнов и Климчук, который обещал закрыть уголовное дело

Военная прокуратура трижды закрывала это уголовное производство. Дважды Смирнов добивался его восстановления через суд. При этом прокуроры имели на руках официальную экспертизу: запись настоящая и голоса на нем принадлежат Александру Смирнову и Александру Климчуку. Третий раз Смирнов в суд уже не пошел. И с журналистами "Наши деньги" встречаться категорически отказался.

І Т-контроль

23 марта 2017 года, когда прошел месяц после назначения Климчука на должность главного кибер-эсбэшника, Служба безопасности пришла с обысками в офис компании YouControl.

К нам пришли с обысками около 100 сотрудников Службы безопасности Украины. Более 10 мобильных бригад. И было изъято компьютерное оборудование,

– рассказал руководитель проекта YouControl Сергей Мильман.

На сайте YouControl можно найти детальное досье на все предприятия Украины: данные из реестров, судебные дела, участие в тендерах и тому подобное. Этим сервисом активно пользуются журналисты-расследователи.



Представитель СБУ обвинил Мильмана в сотрудничестве с РФ, но "не это имел в виду"

Как и разработчиков "стахановца", Сергея Мильмана обвинили в использовании "специальных технических средств", связях с российскими спецслужбами и – несанкционированном доступе к открытым государственным реестрам.

Полный бред, который они не смогли абсолютно никак доказать. Никаких серьезных обвинений от них за это время так и не появилось. Это просто было некое давление на компанию,

– отметил Мильман.

И такое отсутствие серьезных обвинений в историях с обысками СБУ у айтишников – не исключение, а правило. Нет никакого дела, которое имел бы следствием приговор относительно ИТ-бизнеса или айтишника. Ни единого, – заявил адвокат Овчаров.

Что такое "кибербезопасность"?​ Закон Украины "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины" дает такое определение: "Защищенность жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства при использовании киберпространства, при котором обеспечиваются... своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация реальных и потенциальных угроз национальной безопасности Украины в киберпространстве". Именно такая формулировка дает возможность работникам СБУ в рамках закона приходить с обысками к айтишникам и не беспокоиться, доведут ли дело в суд.

Действительно, дела YouControl и "стахановца" по существу в судах так и не рассматривались. Правда, Михаил Яхимович официально имеет статус подозреваемого. К фонду Dragon Capital, из-за которого нервничал Владимир Гройсман, в СБУ вообще нет претензий.

Адвокат Овчаров отметил, что правоохранители приходят в ИТ-предприятия не защищать закон: "Они приходят просто "сбивать" деньги: за возвращение изъятой техники, за прекращение давления и допросов, за закрытие уголовных производств".

Между тем Михаил Яхимович уехал в Грузию. Компании YouControl только сейчас возвращают изъятую во время обысков технику. Ну а Александр Климчук ровно через год после этих обысков, в марте 2018 года, получил от Порошенко звание генерал-майора – в возрасте 35 лет.