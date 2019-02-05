Багатим – квартири, бідним – черги: чому чиновники-мільйонери отримують житло від держави

Отримати службову квартиру – це недосяжна мрія для десятки тисяч сімей державних службовців, які їм щороку обіцяють. Проте в Україні все ж є люди, яким не важко отримати елітну нерухомість за рахунок бюджету та навіть приватизувати її, незважаючи на те, що грошей у них кури не клюють.

За 4 минулих роки у Києві нараховувалось 2500 квартир зі статусом службового житла. Майже всі вони призначені для проживання працівників прокуратури, поліції, Служби безпеки та судів.

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Це абсолютно нормальна практика. Якщо ти працюєш, в СБУ і потребуєш житло, то без питань тобі дадуть, куди заселитися. Проте, коли ти йдеш зі служби, то повинен звільнити її для свого наступника. Журналісти знайшли цікавий факт, що частина квартир, які ще донедавна мали статус службових – нині приватна власність.

Що таке службове житло? Це квартири, отримані чи куплені держорганами для того, щоб їхні співробітники, що не мають власного житла в місті, могли там мешкати на час роботи.

Служитель Феміди з мільйоними статками та державною квартирою

Суддя Олександр Касмінін – останній призначений екс-президентом Віктором Януковичем суддя Конституційного суду у вересні 2013 року. А вже в травні 2014 року надана йому службова квартира в "Панорамі на Печерську", площею у понад 150 квадратних метрів, вибувши з переліку службових, стає приватною.

Нині її вартість – близько 5 мільйонів гривень. Половина квартири записана на дружину Анфісу. По чверті – у самого Касмініна та його доньки Юлії.



Елітна нерухомість, яку приватизував суддя Касмін

До отримання від Віктора Януковича роботи в Києві, Олександр Касмінін головував у Апеляційному суді Полтавської області. Там же у його родини –земельні ділянки, квартира, гаражі, нежитлові приміщення. Суддівська родина явно не з числа тих, що потребують фінансової допомоги.



"Бідний" суддя Касмін родом з Полтави

Лише річна зарплатня Олександра Касмініна – понад мільйон гривень. У дружини Анфіси, яка займається бізнесом – понад три мільйони прибутку в якості дивідендів. Ще близько чотирьох мільйонів гривень у родини лежать в банку та під матрацами.



Прибутки сім'ї Касмін

Оцінити якість роботи Олександра Касмініна вкрай складно. Конституційний суд приймає рішення колегіально, але є таке поняття як "окрема думка", яку має право висловлювати суддя по тому чи іншому питанню.

Одна з останніх таких у Касмініна стосується законопроекту, що пропонує закріпити в українській Конституції курс на набуття повноцінного членства в Євросоюзі та НАТО. Суд визнав проект конституційним, а Касмінін – ні.

Суддя зокрема вважає, що "Україна як партнер даного альянсу повинна буде надавати збройну підтримку союзникам по НАТО, у разі здійснення нападу на їхню територію. У зв'язку з цим будуть зачіпатися права та обов'язки громадян". Нагадує страшилки російських телеканалів, але переживати судді нічого. Посаду втратити він може, а от наддорогу квартиру від держави – вже ні.

Яким законом захищені "бідні" держслужбовці?Є постанова, яка захищає жадібних службовців. Точніше, не закон, а постанова. Прийняла її Рада міністрів Української РСР у 1988 році й вона досі чинна.



В постанові, наприклад, 16 разів зустрічається слово колгосп, 29 разів – абревіатура УРСР. Серед тих, кому за цією постановою повинні давати службове житло – лісничим, двірникам, водіям "швидкої", медсестрам, сантехнікам. Проте саме їм не дають апартаменти на Печерську.

Чому військові по 5 років чекають на заслужену квартиру

До Революції свої посади і звання начальник Генштабу Віктор Муженко отримував з рук Віктора Януковича. Навіть обирався депутатом Житомирської облради від "Партії регіонів", звідки як і більшість посадовців того часу, вийшов в лютому 2014 року.

Саме за Януковича Віктор Муженко від Міноборони отримав в службове користування 100-метрову квартиру в тій самій елітній "Панорамі на Печерську". Вийшовши з "Партії регіонів", військовий квартиру приватизував.



Віктор Муженко – начальник Генерального штабу ЗСУ

На запитання журналістів "Наших грошей" про квартиру, Муженко сказав, що приватизація відбулася законно й він може показати всі документи

За три дні після офіційного запиту редакції програми з проханням надати розгорнутий коментар, на сторінці у Facebook Муженка з’явився допис.

Ще за 4 дні прийшла офіційна відповідь. Вона фактично дублює коментар Віктора Муженка з соцмережі. Але прес-служба дуже просила врахувати, що "прийняття рішення про приватизацію житла дружиною є вибір Муженка – громадянина, сім'янина, який жодним чином не суперечить закону".



Офіційна відповідь від Міноборони України

Варто зазначити, що після призначення в липні 2014 року на посаду начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України Віктор Муженко із сім'єю відмовився від проживання в службовому приміщенні відповідно до статусу його посади.

Право на житло в Україні мають всі військовослужбовці. Проте не всім щастить так, як Віктору Муженку. Аналітики з Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони порахували, що в черзі зараз близько 47 000 людей. На роздачу житла можуть піти сотні років.

Більше, ніж 47 тисяч і ніхто навіть не знає точну цифру. Взагалі питання чи це треба робити – обіцяти житло для службовців – не службове, а постійне житло – це нереальна обіцянка, яка базована на радянських обіцянках. Якщо ми будемо говорити про Америку чи Великобританію, то там списків немає, є гарні доступні іпотеки, котрі можна легко використовувати. Є пенсійні фонди, є зарплата нормального рівня,

– зазначила керівник досліджень і адвокації НАКО Лада Л. Рослицька.

Своє дослідження НАКО презентував восени.

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