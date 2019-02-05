Богатым – квартиры, бедным – очереди: почему чиновники-миллионеры получают жилье от государства

Получить служебную квартиру – это недостижимая мечта для десятки тысяч семей государственных служащих, которые им ежегодно обещают. Однако в Украине все же есть люди, которым не составит труда получить элитную недвижимость за счет бюджета и даже приватизировать ее, несмотря на то, что денег у них куры не клюют.

За 4 прошедших года в Киеве насчитывалось 2500 квартир со статусом служебного жилья. Почти все они предназначены для проживания работников прокуратуры, полиции, Службы безопасности и судов.

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Это абсолютно нормальная практика. Если ты работаешь, в СБУ и нуждаешься в жилье, то без вопросов тебе дадут, куда заселиться. Однако, когда ты уходишь со службы, то должен освободить его для своего преемника. Журналисты обнаружили интересный факт, что часть квартир, которые еще недавно имели статус служебных – сейчас частная собственность.

Что такое служебное жилье?

Это квартиры, полученные или приобретенные госорганами для того, чтобы их сотрудники, не имеющие собственного жилья в городе, могли там жить на время работы.

Служитель Фемиды с миллионным состоянием и государственной квартирой

Судья Александр Касминин – последний назначенный экс-президентом Виктором Януковичем судья Конституционного суда в сентябре 2013 года. А уже в мае 2014 года предоставленная ​​ему служебная квартира в "Панораме на Печерске", площадью более 150 квадратных метров, выбыв из перечня служебных, становится частной.

Сейчас ее стоимость – около 5 миллионов гривен. Половина квартиры записана на жену Анфису. По четверти – у самого Касминина и его дочери Юлии.



Элитная недвижимость, которую приватизировал судья Касминин

До получения от Виктора Януковича работы в Киеве, Александр Касминин председательствовал в Апелляционном суде Полтавской области. Там же у его семьи – земельные участки, квартира, гаражи, нежилые помещения. Судейская семья явно не из числа тех, кто нуждается в финансовой помощи.



"Бедный" судья Касминин родом из Полтавы

Только годовая зарплата Александра Касминина – более миллиона гривен. У жены Анфисы, которая занимается бизнесом – более трех миллионов прибыли в качестве дивидендов. Еще около четырех миллионов гривен у семьи лежат в банке и под матрасами.



Доходы семьи Касминина

Оценить качество работы Александра Касминина крайне сложно. Конституционный суд принимает решение коллегиально, но есть такое понятие как "особое мнение", которое вправе выражать судья по тому или иному вопросу.

Одно из последних таких в Касминина касается законопроекта, который предлагает закрепить в украинской Конституции курс на приобретение полноценного членства в Евросоюзе и НАТО. Суд признал проект конституционным, а Касминин – нет.

Судья в частности считает, что "Украина как партнер данного альянса должна будет предоставлять вооруженную поддержку союзникам по НАТО, в случае совершения нападения на их территорию. В связи с этим затрагиваются права и обязанности граждан". Напоминает страшилки российских телеканалов, но переживать судьи ничего. Должность потерять он может, а вот сверхдорогую квартиру от государства – уже нет.

Каким законом защищены "бедные" чиновники?Есть постановление, которое защищает жадных служащих. Точнее, не закон, а постановление. Принял его Совет министров Украинской ССР в 1988 году и оно до сих пор действует.



В постановлении, например, 16 раз встречается слово колхоз, 29 раз – аббревиатура УССР. Среди тех, кому по этому постановлению должны предоставить служебное жилье – лесничии, дворники, водители "скорой", медсестры, сантехники. Однако именно им не дают апартаменты на Печерске.

Почему военные до 5 лет ждут заслуженную квартиру

До Революции свои должности и звания начальник Генштаба Виктор Муженко получал из рук Виктора Януковича. Даже избирался депутатом Житомирского облсовета от "Партии регионов", откуда и как большинство должностных лиц того времени, вышел в феврале 2014 года.

Именно при Януковиче Виктор Муженко от Минобороны получил в служебное пользование 100-метровую квартиру в той же элитной "Панораме на Печерске". Выйдя из "Партии регионов", квартиру он приватизировал.



Виктор Муженко – начальник Генерального штаба ВСУ

На вопрос журналистов "Наших денег" о квартире, Муженко сказал, что приватизация состоялась законно и он может показать все документы

Через три дня после официального запроса редакции программы с просьбой предоставить развернутый комментарий на странице в Facebook Муженко появилось сообщение.

Еще через 4 дня пришел официальный ответ. Она фактически дублирует комментарий Виктора Муженко из соцсети. Но пресс-служба очень просила учесть, что "принятие решения о приватизации жилья женой, это выбор Муженко – гражданина, семьянина, который никоим образом не противоречит закону".

Официальный ответ от Минобороны Украины

Стоит отметить, что после назначения в июле 2014 году на должность начальника Генерального штаба – Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко с семьей отказался от проживания в служебном помещении в соответствии со статусом его должности.

Право на жилье в Украине имеют все военнослужащие. Однако не всем везет так, как Виктору Муженко. Аналитики из Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны посчитали, что в очереди сейчас около 47 тысяч человек. На раздачу жилья могут пойти сотни лет.

Более 47 тысяч и никто даже не знает точную цифру. Вообще вопрос надо ли это делать – обещать жилье для служащих – не служебное, а постоянное жилье – это нереальное обещание, которое базируется на советских обещаниях. Если мы будем говорить об Америке или Великобритании, то там списков нет, есть хорошие доступны ипотеки, которые можно легко использовать. Есть пенсионные фонды, есть зарплата нормального уровня,

– отметила руководитель исследований и адвокации НАКО Лада Л. Рослицкого.

Свое исследование НАКО представил осенью.

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