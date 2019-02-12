Фантастичні статки та ймовірні схеми збагачення керівника Інституту Серця Бориса Тодурова

Керівна діяльність Бориса Тодурова викликає багато запитань. Достатньо побіжно глянути на статки, якими обросла його родина, аби зрозуміти, що всього цього не купиш на зарплату. "Наші гроші" виявили брутальну колекцію нерухомості Тодурових, а також можливі схеми, завдяки яким розбагатів керівник державного медзакладу.

Скільки землі та квартир є у родини Тодурових?

Шість гектарів землі.

Саме стільки є за високим міцним парканом у Тодурових. Крім сосен тут власне озеро, основний будинок площею 700 "квадратів", басейн, гостьовий будинок і власна невеличка електростанція з сонячних батарей. Формально і земля, і будинок – це подарунок дружині Бориса Тодурова. Дружині, яка за минулий рік офіційно заробила аж 50 тисяч гривень.

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Дарувальник у державному реєстрі не називається. Але відомо, що відведенням цих гектарів під 700-метровий будинок з озером ще у 2009 році опікувалася юна донька Бориса Тодурова – Наталія. Тож нехай оформлення маєтку під виглядом подарунку не вводить вас в оману. Від самого початку цю землю відводила родина Тодурових для себе. Скільки міг коштувати такий подарунок самим собі?



Шість гектарів землі родини Тодурових

Денис Седаков, директор девелоперської компанії, відповів так: "Я можу стверджувати, що точно вже не менше, ніж півтора мільйона – вартість витрат на створення такого майнового комплексу. Сам будинок коштує близько мільйона доларів. Плюс витрати на ландшафтний дизайн, на різні споруди на території. А ще ж потрібно витрачати в кілька десятків тисяч гривень на прислугу, щоб підтримувати в адекватному стані як будівлі, так і земельну ділянку, ставок. Це солідний, класний, але затратний маєток".



Дорогі будинки, обслуговування яких також обійдеться недешево

П'ять квартир за один день.

Тоді ж дружина Бориса Тодурова стала власницею квартири на 100 "квадратів" у новобудові на Позняках. Купівля квартири під час будівництва заміського маєтку на півтора мільйона доларів – це чималі витрати. Але це був лише початок. Бо далі протягом одного дня найближчі родичі Тодурова стали власниками ще чотирьох об'єктів нерухомості загалом на суму від півмільйона доларів. Усі чотири угоди датовані 24 лютого 2016 року.



Ця ділянка належить сину Бориса Тодурова – Михайлу

Того дня син Бориса Тодурова, молодий лікар Михайло, купує півгектара землі поруч із 6-гектарным маєтком батьків. Експерт оцінив землю у 15-20 тисяч доларів. У Києві на Новопечерських Липках того ж дня, 24 лютого 2016, одна з квартир розкішної багатоповерхівки стала власністю дружини Бориса Тодурова.



Будинок, у якому має квартири Наталія Тодурова

У декларації Борис Тодуров вказав вартість квартири на 110 "квадратів" – 22 тисяч доларів. Утім, експерт переконаний – нове житло в самому серці Києва не може коштувати 22 тисячі доларів. Реальна вартість у рази вища – не менше 250 тисяч доларів. Цю квартиру, як і маєток, дружина Бориса Тодурова отримала в подарунок. І це не остання квартира, що з'явилась в родини Тодурових того дня.



А у цьому будинку – квартиру має донька Бориса Тодурова

У щойно зведеному будинку на Осокорках в Києві власницею 150-метрової квартири 24 лютого 2016 стає донька Тодурова Наталія. Подібні тут продаються щонайменше по 150 тисяч доларів. Наталія і її чоловік – молоді лікарі, але молода родина однією квартирою не обмежилась. І в той самий день, 24 лютого, чоловік Наталії, тобто зять Тодурова, теж купив собі квартиру. У будинку на Осокорках.



Ще один будинок з квартирою Тодурових. Загалом ті за один день придбали житла на півмільйона доларів

24 лютого 2016 року родина Тодурових оформила собі нерухомості десь на півмільйона доларів.

А через рік у декларації Бориса Тодурова з'являються ще дві квартири: десь по мільйону гривень кожна. Та попри такі витрати Борис Тодуров вказав ще й мільйонні заощадження. У 2016 в першій електронній декларації незрозуміло звідки взялося 11 мільйонів – його і дружини. При зарплаті в держінституті у 173 тисячі гривень на рік. Навіть додаткові гонорари не зменшують цю прірву. Тодуров не заробляє мільйони як директор держінституту. Але має і декларує їх. Звідки ж ці гроші?

Як міг заробити свої космічні статки Борис Тодуров?

"Наші гроші" намагалися запитати в самого Тодурова. Згоду на інтерв'ю давали, але щоразу його скасовували. Але у "Наших грошей" є пояснення цим мільйонам. Є ціла низка комерційних структур, в яких можна простежити зв'язок із родичами або оточенням Бориса Тодурова. Це приватні фірми, які заробляють саме завдяки державному інституту, яким Тодуров керує. Продають йому медикаменти за завищеними цінами. Або надають комерційні послуги хворим від імені держзакладу. Знов-таки, за захмарним тарифом

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Приватна фірма "Профі Ко".

Ця фірма має феноменальні успіхи лише на тендерах Інституту Серця. За два роки ця контора отримала від державного інституту під керівництвом Тодурова 15 мільйонів гривень. За медикаменти. На тендерах інституту в неї регулярно був один і той самий конкурент, який завжди лупив максимальну ціну. "Профі Ко" трішечки знижувалася і перемагала. Але все одно виходило дорожче ринку. Всього за два роки Інститут Серця купив у "Профі Ко" шовного матеріалу на 13 мільйонів гривень, хоча одночасно отримував його від МОЗ безкоштовно. Фірма, здається, не чужа родині Тодурова. Свого часу серед її засновників засвітився його зять Анатолій Іванюк. А от на тендерах, не пов’язаних із інститутом Тодурова, фірмі, де засвітився його зять, якось не щастить. Там вона виграла поставок лише на півмільйона гривень.



Серед засновників фірми був зять Тодурова – Анатолій Іванюк

Фірми-близнюки "Альфа Медика" і "Альфа-Медика".

Ці структури відрізняються дефісом у назві. Ці комерційні ТОВ запрацювали і в Києві, і в регіонах. У Сєвєродонецьк на відкриття комерційного філіалу приватної "Альфа-Медики" поїхав особисто Борис Тодуров. При цьому в новинах ця подія подавалася як відкриття філіалу держінституту. Навіть на сайті самого Інституту Серця написали, що відкрився його філіал. Але в МОЗ сказали, що ніяких дозволів на відкриття філіалів держінституту не давали. Тож новину про філіали з офіційного сайту Інституту Тодурова прибрали. А от угоди регіональної влади з комерційними ТОВ, яких у Тодурова видавали за філіал державної установи, залишилися.



Борис Тодуров відкрив насправді філіал приватного ТОВ, а не державного Інституту Серця

Махінації на операціях.

Відкриття філіалу "Альфа-Медики" у Сєвєродонецьку виявилося суперприбутковою справою. Компанія уклала угоду із міськрадою про надання послуг із лікування серцевих хвороб, але за космічними цінами. Коронароангіографія, тобто діагностика – 20 тисяч гривень. Це було вдвічі дорожче, ніж у кращих клініках Києва. Платили з бюджету Сєвєродонецька. І платили навіть не держінституту, а комерційній фірмі. За встановлення стенту ця ж ТОВ лупила у Сєвєродонецьку ще 50 тисяч гривень. Це десь на 15 тисяч дорожче тодішніх комерційних розцінок столиці. Аналогічна угода укладена з приватною фірмою і владою Сум – там розцінки були ще дорожче. МОЗ стверджував, що реальна вартість такої операції – максимум 17 тисяч гривень.



Фірми-клони фактично зводяться до оточення нардепа Андрія Деркача, екс-регіонала

Операції оплачувались із бюджету. А в комерсантів з Києва була адреса Державного Інституту Серця, і презентував їх сам Борис Тодуров. Чому Тодуров просував комерційну структуру із захмарними цінами у інших обласних центрах? Тодуров не пояснив. Але "Наші гроші" знову мають пояснення. Фірми "Альфа-Медики" – не прості. Одна з них записана на близьке оточення нардепа Андрія Деркача. Цей екс-регіонал – член наглядової ради благодійного фонду доньки і зятя Тодурова. Друга – фактично клон першої, з тим самим директором і майже ідентичною назвою.

Кому і за що платили пацієнти Інституту Серця?

Комерційних структур, які роками заробляли завдяки державному Інституту Серця на чолі з незмінним Тодуровим – безліч. Зазвичай пацієнти навіть не звертали уваги, кому і за що платили. Зараз операції для хворих у гострому стані мають проводитися безкоштовно. З 2016 МОЗ централізовано закуповує стенти і безкоштовно передає їх в державні і комунальні лікарні. Зокрема в Інститут Серця на чолі з Тодуровим. Відмовити там у безкоштовному стентуванні хворому в гострому стані можуть лише за відсутності стентів. Але в Інституті Серця навіть для таких пацієнтів мають комерційну пропозицію. І вміють переконати, що безкоштовні стенти – не надійні.

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Киянину Костянтину Рябченко довелося рятувати родича у тяжкому стані. Сам привіз його до Інституту Серця. Там сказали – треба одразу чотири стента ставити. Рябченко розповів: "Перед операцією запитали, які стенти нам потрібні. "А які є?" – "Є безкоштовні, але без покриття, а є платні, з ліками, які п'ять років точно простоять і проблем не буде". Костянтин вирішив ставити платні. Вартість кожного стента – 35 тисяч гривень, не рахуючи інших медикаментів і плати за палату. От тільки основну суму, 140 тисяч гривень, довелося платити не Інституту, а сторонній ТОВ "Ірідіум". Це нова фірма старих постачальників техніки для Інституту Серця, родини Амалян, у якої давні стосунки із гендиректором Інституту.



Це лише одна з низки фірм, яким платили за послуги пацієнти державного закладу

Від інших пацієнтів Інституту серця отримуємо аналогічні платіжки – на інші ТОВ. Приміром, "Тріамедика" активно працювала із держзакупівлями у медицині у 2012-2013 роках. У 2018 вона теж працює із Інститутом Серця – до неї направляють пацієнтів лікарі. 2018 рік, вартість та сама – 35 тисяч за стент. 105 тисяч за три стенти. Але пацієнти та їхні родичі у кризові моменти не думають ані про гроші, ані про те, куди їх доводиться платити.

Про конфлікт Бориса Тодурова та Уляни Супрун

Уляна Супрун стверджувала, що Інститут Серця під керівництвом Тодурова саботує безкоштовні операції, аби не втратити заробіток. А от Тодуров обурювався централізованими закупівлями стентів від МОЗ, що передаються держзакладам для безкоштовних операцій. На початку 2017-го він про це навіть відеоблог записав.

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Зниження закупівельних цін для МОЗ вплинуло на весь ринок. Нові закупівлі підірвали традиційні заробітки постачальників стентів. Про це розповів Максим Соколов – доктор медицини і один із ідеологів змін у закупівлі стентів. Зрештою, ефект виявився настільки потужний, що ціни впали не лише на стенти. У 2017 році "Альфа-Медика" укладала нові угоди у Сумах, Сєвєродонецьку, Харкові, Кривому Розі, Кременчуці. Тепер вартість коронароангіографії знижена вдвічі. Було під 20 тисяч, а стало 7,5. Однак повністю в Інституті серця не здаються. Дивні речі із цінами на операції, що мали бути безкоштовними, там відбуваються і надалі. І не лише у стентуванні.

Текст із оголошення у соцмережах

27 січня 2019 у соцмережах з'явився заклик друзів щойно прооперованого в Інституті Серця мешканця Прилук. Це оголошення побачили лікарі Інституту імені Амосова. Тут зробили понад 900 операцій із подібним діагнозом – це найбільший показник в Україні. 500 з них на рахунку професора Вітовського. Він переконаний, ця операція не може коштувати 100 тисяч гривень. Журналісти "Наших грошей" зв'язалися із прооперованим Віктором Ляскуном. Той підтвердив суму у 100 тисяч гривень, яку для Інституту Серця збирали усім світом. Ростислав Вітовський каже, що операція, яку у Інституті Серця оцінили у 100 тисяч гривень, є ургентною, а тому мала робитися безкоштовно. Це передбачає відповідний наказ МОЗ.



Офіційно – жодних проблем у роботі Інституту Серця немає

Наразі в Інституті Серця тимчасово інший директор, поки Бориса Тодурова знов не затвердять після перемоги на виборах. Від виконуючого обов'язки директора Інституту Серця отримуємо пояснення, що перевірки у роботі Інституту порушень не знайшли.

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Протягом двох тижнів, поки готувалася програма, у частого гостя телеефірів Бориса Тодурова так і не знайшлося часу на спілкування із журналістами "Наших грошей". Такий от парадоксальний Інститут Серця. Він скаржиться на нестачу коштів, але одночасно закуповує медикаменти із шаленими накрутками. Організовує тендери під фірми, пов'язані із керівництвом. Сам керівник підприємства протестує проти дешевих стентів, які ставлять безкоштовно і якими рятують життя людей під час інфарктів. Водночас у родичів цього ж керівника з'являються елітні квартири і маєток на шести гектарах лісу.