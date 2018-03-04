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Корупція, що вбиває: злочинна діяльність українських медичних кланів

18:02, 4 березня 2481 Читать новость на русском

Гіппократи-мільйонери мають власні аптеки, клініки та цілі інститути, живуть у шикарних будинках та й взагалі – не бідують, як пересічні лікарі, адже медична справа для них – не поклик серця, а бізнес.

Медичні клани. Саме з них, а не з конверта для лікаря, починається корупція та кругова порука в медицині. Корупція, яка, буквально, вбиває. Днями в Україні спалахнув черговий гучний медичний скандал.

В його епіцентрі опинився організатор тітушок та обвинувачуваний у вбивстві журналіста Юрій Крисін. Та – відомий кардіохірург Борис Тодуров. Крисін не з'явився на суд у іншій справі через "обстеження". Активісти шукали лікарню, в якій перебував Крисін. І знайшли… у дитячому відділенні Інституту серця.

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Цей інститут очолює відомий кардіо-хірург та критик медреформи Борис Тодуров. Облитий зеленкою, Крисін лежав у дитячій палаті. Не тому, що хворий, а задля довідки для суду, куди йому не хочеться ходити.

Уже ніхто не дивується тому, що державні лікарні допомагають покидькам уникнути правосуддя та втекти від відповідальності. Переховують дітей мажорів. Видають фейкові діагнози корупціонерам. Покривають довідками убивць.

Покривання та відмазування покидьків – запорука стабільності й персональних привілеїв для головних лікарів, що потім конвертується у тверду валюту. Але історія з чи то лікуванням, чи то обстеженням Крисіна – дно цинізму. Тому що його поклали у дитяче відділення, у дитячу палату, у дитяче ліжко. Убивцю поклали до дітей та замість смертельно-хворих дітей.

Це – діагноз всім медичним династіям, що перетворилися у клани і зухвало роблять бізнес на своїх пацієнтах. Директор Інститут серця Тодуров, де "лікується", а точніше – переховується від суду Крисін – не став виключенням.

Корупція однакова всюди. Головні Лікарі головних лікарень країни розвіюють міф про зубожілого доктора. Вони ні чим не відрізняються від суддів, прокурорів чи політиків. Вони мають ті самі розкішні маєтки, що і можновладці, люксові авто та годинники, як у прокурорів, благодійні фонди, як у депутатів та дітей, які йдуть батьківським шляхом. А ще – впливових покровителів у владі та власну армію тітушок.

За Києвом на шести мальовничих гектарах землі з власним озером розкинувся палац родини Тодурових, оточений густим лісом. Цю землю дружині відомого кардіо-хірурга подарував невідомий у 2014 році. Директор Інституту серця задекларував дві машини та пів мільйона доларів готівки. Півмільйона доларів, готівки, сім'я лікарів державної лікарні.

Оскільки у нас в країні професійні таланти прийнято передавати генетично, Тодурових уже – ціла династія. Усі займаються лікарняною справою. Діти суддів у нас, зазвичай, – талановиті судді, діти прокурорів – успішні прокурори, а за часів існування старого ДАІ діти керівництва масово йшли в міліцію. У лікарів – те саме.

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Дружина Тодурова – лікар, дочка – лікар-кардіолог в Інституті батька, син вчиться на медика і проходить практику теж в інституті батька. І знову – це не приватна клініка. Це державна клініка, яка використовується у власних інтересах її керівника.

Як і належить, у Тодурова є свій благодійний фонд, де збирають кошти на лікування дітей. А ще – бізнес-партнер і впливовий покровитель – народний депутат Андрій Деркач, чий батько свого часу очолював Службу безпеки України.

Коштів на лікування дітей, що збирає фонд Тодурова, хронічно не вистачає самому Інституту серця. Але його директор – категорично та відкрито виступає проти медреформи. Він присилає під Верховну раду швидкі з заклеєними номерами – на підтримку медичного антимайдану, який охороняють тітушки. Охороняють від активістів і навіть поліції. Охороняють від тих, хто намагається записати номери авто і дізнатися про власника.

Критикує Тодуров не лише медичну реформу, але й все, що пов'язано зі змінами – нові підходи до закупівлі ліків, систему електронних торгів "Прозорро", нову команду МОЗ. Наприклад, йому не подобається, що стенти для серця почали купувати міжнародні організації. І купувати не у фірм-прокладок, а напряму у виробників.

Мало того, тепер стенти в середньому купують в 2 рази дешевше, ніж купували до цього. Але Тодурову це не подобається. Ліки Інститут серця купує не через "Прозорро", яка б дозволила отримати найнижчу ціну, а у дистрибюторів напряму. Іноді – у два рази дорожче, ніж інші лікарні.

Не дивно, що такі клани, як Тодурови, зацікавлені у тому, щоб все лишалося як є. Щоб їх бізнесу, на які перетворились державні лікарні, не заважали. Не заважали ані реформи, ані реформатори. А тому вони і далі готові переховувати у себе в лікарнях Крисіних у дитячих палатах замість хворих дітей. Готові на все, якщо впливові люди попросять. Так працює кругова порука. І в політиці, і в медицині.

Теги: Новини України Новини політики Відеоблоги Тітушки Міністерство охорони здоров’я Медична реформа
Джерело: 24 Канал
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