Фантастическое состояние и вероятные схемы обогащения главы Института Сердца Бориса Тодурова

Руководящая деятельность Бориса Тодурова вызывает много вопросов. Достаточно бегло взглянуть на достаток, которым обросла его семья, чтобы понять, что всего этого не купишь на зарплату. "Наши деньги" обнаружили брутальную коллекцию недвижимости Тодуровых, а также возможные схемы, благодаря которым разбогател руководитель государственного медучреждения.

Сколько земли и квартир есть у семьи Тодуровых?

Шесть гектаров земли

Именно столько есть за высоким прочным забором у Тодуровых. Кроме сосен, здесь собственное озеро, основной дом площадью 700 "квадратов", бассейн, гостевой дом и собственная небольшая электростанция из солнечных батарей. Формально и земля, и дом – это подарок жене Бориса Тодурова. Жене, которая за прошлый год официально заработала аж 50 тысяч гривен.

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Даритель в государственном реестре не называется. Но известно, что отводом этих гектаров под 700-метровый дом с озером еще в 2009 году занималась юная дочь Бориса Тодурова – Наталья. Пусть оформление поместье под видом подарка не вводит вас в заблуждение. С самого начала эту землю отводила семья Тодуровых для себя. Сколько мог стоить такой подарок самим себе?



Шесть гектаров земли семьи Тодуровых

Денис Седаков, директор девелоперской компании, ответил так: "Я могу утверждать, что точно уже не меньше, чем полтора миллиона – стоимость затрат на создание такого имущественного комплекса. Сам дом стоит около миллиона долларов. Плюс затраты на ландшафтный дизайн, на различные постройки на территории. А еще же нужно тратить по несколько десятков тысяч гривен на прислугу, чтобы поддерживать в адекватном состоянии как здание, так и земельный участок, пруд. Это солидное, классное, но затратное имение".



Дорогие дома, обслуживание которых тоже обойдется недешево

Пять квартир за один день.

Тогда же жена Бориса Тодурова стала владелицей квартиры в 100 "квадратов" в новостройке на Позняках. Покупка квартиры во время строительства загородного имения на полтора миллиона долларов – это немалые расходы. Но это было только начало. Потому что дальше в течение одного дня ближайшие родственники Тодурова стали обладателями еще четырех объектов недвижимости в целом на сумму от полумиллиона долларов. Все четыре соглашения датированы 24 февраля 2016 года.



Этот участок принадлежит сыну Бориса Тодурова – Михаилу

В тот день сын Бориса Тодурова, молодой врач Михаил, покупает полгектара земли рядом с 6-гектарным имением родителей. Эксперт оценил землю в 15-20 тысяч долларов. В Киеве на Новопечерских Липках в тот же день, 24 февраля 2016, одна из квартир роскошной многоэтажки стала собственностью жены Бориса Тодурова.



Дом, в котором имеет квартиры Наталья Тодурова

В декларации Борис Тодуров указал стоимость квартиры на 110 "квадратов" – 22 тысячи долларов. Впрочем, эксперт убежден – новое жилье в самом сердце Киева не может стоить 22 тысячи долларов. Реальная стоимость в разы выше – не менее 250 тысяч долларов. Эту квартиру, как и имение, жена Бориса Тодурова получила в подарок. И это не последняя квартира, которая появилась в семьи Тодуровых в тот день.



А в этом доме – квартиру имеет дочь Бориса Тодурова

В только что построенном доме на Осокорках в Киеве владелицей 150-метровой квартиры 24 февраля 2016 становится дочь Тодурова Наталья. Подобные здесь продаются по меньшей мере за 150 тысяч долларов. Наталья и ее муж – молодые врачи, но молодая семья одной квартирой не ограничилась. И в тот же день, 24 февраля, муж Натальи, то есть зять Тодурова, тоже купил себе квартиру. В доме на Осокорках.



Еще один дом с квартирой Тодуровых. В общем те за один день приобрели жилья на полмиллиона долларов

24 февраля 2016 года семья Тодуровых оформила себе недвижимости где-то на полмиллиона долларов.

А через год в декларации Бориса Тодурова появляются еще две квартиры: где-то по миллиону гривен каждая. И, несмотря на такие затраты, Борис Тодуров указал еще и миллионные сбережения. В 2016 в первой электронной декларации непонятно откуда взялось 11 миллионов – его и жены. При зарплате в госинституте в 173 тысячи гривен в год. Даже дополнительные гонорары не уменьшают эту пропасть. Тодуров не зарабатывает миллионы как директор госинститута. Но имеет и декларирует их. Откуда же эти деньги?

Как мог заработать свое космическое состояние Борис Тодуров?

"Наши деньги" пытались спросить у самого Тодурова. Согласие на интервью давали, но каждый раз его отменяли. Но у "Наших денег" есть объяснение этим миллионам. Есть целый ряд коммерческих структур, в которых можно проследить связь с родственниками или окружением Бориса Тодурова. Это частные фирмы, которые зарабатывают именно благодаря государственному институту, которым Тодуров руководит. Продают ему медикаменты по завышенным ценам. Или предоставляют коммерческие услуги больным от имени госучреждения. Опять-таки, по заоблачным тарифам.

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Частная фирма "Профи Ко"

Эта фирма имеет феноменальные успехи на тендерах Института Сердца. За два года эта контора получила от государственного института под руководством Тодурова 15 миллионов гривен. За медикаменты. На тендерах института у нее регулярно был один и тот самый конкурент, который всегда лупил максимальную цену. "Профи Ко" немножечко снижалась и побеждала. Но все равно получалось дороже рынка. Всего за два года Институт Сердца купил у "Профи Ко" шовного материала на 13 миллионов гривен, хотя одновременно получал его от Минздрава бесплатно. Фирма, кажется, не чужая семье Тодурова. В свое время среди ее учредителей засветился его зять Анатолий Иванюк. А вот на тендерах, не связанных с институтом Тодурова, фирме, где засветился его зять, как-то не везет. Там она выиграла поставок только на полмиллиона гривен.



Среди учредителей фирмы был зять Тодурова – Анатолий Иванюк

Фирмы-близнецы "Альфа Медика" и "Альфа-Медика"

Эти структуры отличаются дефисом в названии. Эти коммерческие ООО заработали и в Киеве, и в регионах. В Северодонецк на открытие коммерческого филиала частной "Альфа-Медики" поехал лично Борис Тодуров. При этом в новостях это событие подавалось как открытие филиала госинститута. Даже на сайте самого Института Сердца написали, что открылся его филиал. Но в Минздраве сказали, что никаких разрешений на открытие филиалов госинститутам не давали. Поэтому новость о филиалах с официального сайта Института Тодурова убрали. А вот соглашения региональной власти с коммерческими ООО, которые у Тодурова выдавали за филиал государственного учреждения, остались.



Борис Тодуров на самом деле открыл филиал частного ООО, а не государственного Института Сердца

Махинации на операциях

Открытие филиала "Альфа-Медики" в Северодонецке оказалось суперприбыльным делом. Компания заключила соглашение с горсоветом о предоставлении услуг по лечению сердечных болезней, но по космическим ценам. Коронароангиография, то есть диагностика – 20 тысяч гривен. Это было вдвое дороже, чем в лучших клиниках Киева. Платили из бюджета Северодонецка. И платили даже не госинституту, а коммерческой фирме. За установку стента эта же ООО лупила в Северодонецке еще 50 тысяч гривен. Это где-то на 15 тысяч дороже тогдашних коммерческих расценок столицы. Аналогичная сделка заключена с частной фирмой и властями Сум – там расценки были еще дороже. Минздрав утверждал, что реальная стоимость такой операции – максимум 17 тысяч гривен.



Фирмы-клоны фактически сводятся к окружению нардепа Андрея Деркача, экс-регионала

Операции оплачивались из бюджета. А у коммерсантов из Киева был адрес Государственного Института Сердца, и презентовал их сам Борис Тодуров. Почему Тодуров продвигал коммерческую структуру с заоблачными ценами в других областных центрах? Тодуров не объяснил. Но "Наши деньги" снова имеют объяснение. Фирмы "Альфа-Медики" – не простые. Одна из них записана на близкое окружение нардепа Андрея Деркача. Этот экс-регионал, член наблюдательного совета благотворительного фонда дочери и зятя Тодурова. Вторая – фактически клон первой, с тем же директором и почти идентичным названием.

Кому и за что платили пациенты Института Сердца?

Коммерческих структур, которые годами зарабатывали благодаря государственному Института Сердца во главе с неизменным Тодуровым – множество. Обычно пациенты даже не обращали внимания, кому и за что платили. Сейчас операции для больных в остром состоянии должны проводиться бесплатно. С 2016 Минздрав централизованно закупает стенты и бесплатно передает их в государственные и коммунальные больницы. В частности в Институт Сердца во главе с Тодуровым. Отказать там в бесплатном стентировании больному в остром состоянии могут только при отсутствии стентов. Но в Институте Сердца даже для таких пациентов имеют коммерческое предложение. И умеют убедить, что бесплатные стенты – не надежные.

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Киевлянину Константину Рябченко пришлось спасать родственника в тяжелом состоянии. Сам привез его в Институт Сердца. Там сказали – надо сразу четыре стента ставить. Рябченко рассказал: "Перед операцией спросили, какие стенты нам нужны". "А какие есть?"– "Есть бесплатные, но без покрытия, а есть платные, с лекарствами, которые пять лет точно простоят, и проблем не будет". Константин решил ставить платные. Стоимость каждого стента – 35 тысяч гривен, не считая других медикаментов и платы за палату. Вот только основную сумму, 140 тысяч гривен, пришлось платить не Институту, а постороннему ООО "Иридиум". Это новая фирма старых поставщиков техники для Института Сердца, семьи Амалян, у которой давние отношения с гендиректором Института.



Это только одна из ряда фирм, которым платили за услуги пациенты государственного учреждения

От других пациентов Института Сердца получаем аналогичные платежки – на другие ООО. К примеру, "Триамедика" активно работала с госзакупками в медицине в 2012-2013 годах. В 2018 она тоже работает с Институтом Сердца – к ней направляют пациентов врачи. 2018 год, стоимость та же – 35 тысяч за стент. 105 тысяч за три стента. Но пациенты и их родственники в кризисные моменты не думают ни о деньгах, ни о том, куда их приходится платить.

О конфликте Бориса Тодурова и Ульяны Супрун

Ульяна Супрун утверждала, что Институт Сердца под руководством Тодурова саботирует бесплатные операции, чтобы не потерять заработок. А вот Тодуров возмущался централизованными закупками стентов от Минздрава, передаваемых госучреждениям для бесплатных операций. В начале 2017-го он об этом даже видеоблог записал.

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Снижение закупочных цен для Минздрава повлияло на весь рынок. Новые закупки подорвали традиционные заработки поставщиков стентов. Об этом рассказал Максим Соколов – доктор медицины и один из идеологов изменений в закупках стентов. В конце концов, эффект оказался столь мощным, что цены упали не только на стенты. В 2017 году "Альфа-Медика" заключила новые соглашения в Сумах, Северодонецке, Харькове, Кривом Роге, Кременчуге. Теперь стоимость коронароангиографии снижена вдвое. Было под 20 тысяч, а стало 7,5. Однако полностью в Институте Сердца не сдаются. Странные вещи с ценами на операции, которые должны были быть бесплатными, там происходят и дальше. И не только со стентированием.



Текст из объявления в соцсетях

27 января 2019 в соцсетях появился призыв друзей только что прооперированного в Институте Сердца жителя Прилук. Это объявление увидели врачи Института имени Амосова. Здесь сделали более 900 операций с подобным диагнозом – это самый большой показатель в Украине. 500 из них – на счету профессора Витовского. Он убежден, эта операция не может стоить 100 тысяч гривен. Журналисты "Наших денег" связались с прооперированным Виктором Ляскуном. Тот подтвердил сумму в 100 тысяч гривен, которую для Института Сердца собирали всем миром. Витовский Ростислав говорит, что операция, которую в Институте Сердца оценили в 100 тысяч гривен, является ургентной, а потому должна делаться бесплатно. Это предусматривает соответствующий приказ Минздрава.



Официально – никаких проблем в работе Института Сердца нет

Сейчас в Институте Сердца временно другой директор, пока Бориса Тодурова снова не утвердят после победы на выборах. От исполняющего обязанности директора Института Сердца получаем объяснение, что проверки в работе Института нарушений не нашли.

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В течение двух недель, пока готовилась программа, у частого гостя телеэфиров, Бориса Тодурова, так и не нашлось времени на общение с журналистами "Наших денег". Такой вот парадоксальный Институт Сердца. Он жалуется на нехватку средств, но одновременно закупает медикаменты с безумными накрутками. Организует тендеры под фирмы, связанные с руководством. Сам руководитель предприятия протестует против дешевых стентов, которые ставят бесплатно и какими спасают жизни людей во время инфарктов. В то же время у родственников этого же руководителя появляются элитные квартиры и имение на шести гектарах леса.