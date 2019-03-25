Washington Post про вибори в Україні: уявіть собі політичну версію шоу "Холостяк"

Межа між політикою та реаліті-шоу стає все менш помітною у всьому світі, проте в Україні вона зникла остаточно. Однак пошуки дружини кандидата у президенти Ігоря Шевченка ще можуть конкурувати у зухвалості із політичними амбіціями комедійного актора Володимира Зеленського

Кандидат у президенти Ігор Шевченко буквально перетворив свою кампанію на шоу про побачення – уявіть собі політичну версію шоу "Холостяк", пише Washington Post.

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Автор зазначає, що "політично-романтична програма" Шевченка має дуже відверту і водночас претензійну назву: "Хочеш стати дружиною президента?". Це відповідає концепції популярного реаліті-шоу.



Однак це не найбільш зухвалий випад у президентській гонці цього року. Так, одним із лідерів опитувань є комедійний актор Володимир Зеленський, "єдиний політичний досвід якого полягає лише в тому, що він грав президента України в телесеріалі".

Ще одним зі скандальних моментів видання називає реєстрацію кандидатури Юрія Тимошенка, мета якого, вірогідно, відібрати частину голосів у Юлії Тимошенко.

Однак "романтична" передвиборчої кампанії Шевченка не викликала осуд з боку груп, які відстоюють права жінок. Втім, голова Українського форуму в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні Орися Лутцевич прокоментувала, що в Україні чутливість до таких питань нижча.

Тому я подумала, що це навіть геніально. Це гра на близькості до виборця. Немає бар’єра між політикою й особистим життям. В Україні політичні еліти недосяжні. Це спроба скоротити цей поділ,

– додала вона.

Попри це, видання зауважує, що у Шевченка немає серйозних шансів здобути перемогу. Опитування кажуть, що його підтримують менше 1% виборців. Однак, шоу все ж принесло йому користь, адже політичному полі про нього майже ніхто не чув.



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