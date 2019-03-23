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      Чому Вакарчук нікого не підтримав і що б це могло змінити

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      Вакарчук втратив суспільну довіру, але ще може її повернути
      Вакарчук втратив суспільну довіру, але ще може її повернути / Фото з відкритих джерел

      Вакарчук уже не підтримає жодного з кандидатів у президенти. Це треба було робити минулого року. Зараз це суперечить його стратегії потенційної участі в парламентських виборах.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      Підтримувати когось із кандидатів у президенти Вакарчуку треба було влітку або восени 2018 року. Коли йому довіряли до 20% українців. Він би став частиною агітаційної кампанії, одним з її облич. І це б призвело до росту рейтингу одного з кандидатів. Наразі довіру Вакарчук розгубив. Тому його підтримка ніяк не вплине на рейтинг будь-кого,
      – вважає Андрій Вігірінський.

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      На думку експерта, Вакарчук точно не підтримав би Зеленського. При цьому, за словами Вігірінського, Вакарчук може наверстати свою втрачену довіру. Залежно від того, хто виграє президентські вибори. Якщо новому главі держави не вдасться виконати свої обіцянки, на сцену вийде Вакарчук з політичною силою, що складатиметься з молодих людей.

      Вакарчук пасує на президентських виборах, але піде на парламентські. І якщо стане розуму, то самостійною політичною силою. Політики-старожили для нього токсичні. Але багато хто з нинішніх молодих політиків можуть захотіти перефарбуватися під прапори Вакарчука. Йому таке соціальне навантаження можуть спустити ідейні натхненники, що роблять з нього політика,
      – зазначає Вігірінський.

      Які дані останніх соцопитувань?За результатами опитування, проведеного групою "Рейтинг" на початку березня 2019 року, лідером президентського рейтингу залишається Володимир Зеленський, якого підтримують 24,9% тих, хто визначився та має намір голосувати. Другу позицію займає Юлія Тимошенко (18,8%), а третю – Петро Порошенко (17,4%). У першу п'ятірку увійшли також Юрій Бойко, за якого готові віддати свої голоси 10,2% та Анатолій Гриценко – 9,4%. Кожен шостий не визначився з вибором кандидата. 

      Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку підтримують 22,4% тих, хто визначився та має намір голосувати. "Батьківщину" підтримують 19,1%, "БПП "Солідарність" – 15,8%, "Опозиційну платформу" – 10,2%, "Громадянську позицію" – 7,9%, Радикальну партію – 6,1%, "Свободу" – 3,6%, "Опозиційний блок" та "Самопоміч" – по 3,2%. Решта партій мають підтримку менше 2%.

      Редакція 24 каналу застерігає, що будь-які соціологічні опитування можуть не відповідати дійсності, тому пропонує сприймати результати опитувань критично.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Володимир Зеленський Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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