Президентські вибори-2019: чому третина українців не визначилася, і якою буде явка?

До виборів президента залишилося два тижні, а третина українців так і не визначилася з вибором. Кого можуть підтримати українці, які не визначилися, і як це вплине на явку – далі в матеріалі 24 каналу.

В ТОП-5 фаворитів перегонів відбулися зміни

Згідно з останнім соціологічним дослідженням від Active Group, якби вибори президента відбулися цієї неділі, за Володимира Зеленського проголосували б 32,9% тих, хто визначився. На другому місці – Петро Порошенко – 17,5%, на третьому – Юлія Тимошенко – 15,1%. На четверте місце вирвався Анатолій Гриценко, якого підтримує 12% опитаних. На п’ятому Юрій Бойко – 6,5%.

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Схожі дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", проведеного на початку березня. За Володимира Зеленського готові проголосувати 24,7%, за Юлію Тимошенко – 18,3%. Петро Порошенко посідає третю позицію з результатом 16,8%. За ним ідуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами – близько 10%. Не визначилися з вибором близько 25%. Як зазначають у групі "Рейтинг", за останній тиждень зміцнили свої позиції Гриценко та Тимошенко.



Після об’єднання з Андрієм Садовим Гриценко вирвався на четверте місце

За словами директора соціологічної групи Рейтинг Олексія Антиповича, корупційний скандал в "Укроборонпромі" суттєво вплинув на відтік голосів від Порошенка. Це співпало з об’єднанням Анатолія Гриценка з Андрієм Садовим, що все разом і спричинило підвищення рейтингу Гриценка.

Між ким обирають українці, що не визначилися

Як зауважує Олексій Антипович, виборці, що не визначились, завжди є. Таких дуже багато на Західній Україні, де виборець поділений між Порошенком, Тимошенко і Гриценком. До того ж, розповідає Антипович, виборець, якщо і визначився, може приховати свою відповідь від соціологів. Або ж вагається, вибираючи між цими трьома кандидатами.

Якщо аналізувати симпатії, довіру до тих чи інших політиків, то лідерами серед невизначених є Зеленський і Тимошенко. Між цими двома кандидатами і визначаються загалом українці. Після скандалу в "Укроборонпромі" соцдослідження зафіксували перехід виборців, які на сто відсотків не були впевнені у виборі Порошенка, до Гриценка,

– зазначив Антипович.



Українців не влаштовують фаворити, але здебільшого обирають між Тимошенко і Зеленським

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Директор фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна зауважує: тим українцям, що досі не визначалися з кандидатом, заважає те саме, що й багатьом іншим.

Люди не бачать кандидата, який би відповідав повністю їхнім вимогам. І обирають з того, що є. Деякі просто не хочуть говорити. Навіть для тих, хто начебто обрав свого кандидата, вибір теж не остаточний. Швидше за все, значна частина визначилася, але не хочуть говорити. Можливо, вважають, що це не зовсім підходящий кандидат, але вони за нього проголосують,

– розповідає Ірина Бекешкіна.

Якою буде явка виборців, і чи вплине це на фальсифікації?

Як зазначає Ірина Бекешкіна, явка буде нижчою, ніж показують соцопитування. Як правило, на участь в опитуванні погоджуються більш політично активні люди. А тим, кому це не цікаво, вони на вибори не ходять і уникають опитувань.

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Явка буде на рівні 70%. Вищою, ніж в 2014 році. Тоді вибори проігнорував схід України. Навіть там, де вони могли проголосувати, то не бачили свого кандидата. Частково підуть голосувати ті, хто ніколи не ходив на виборчі дільниці, молодь – за Зеленського. Об’єднання Гриценка і Садового також вплине. Для українців, які взагалі не збиралися голосувати, або їм важко визначитися, це об’єднання – позитивний знак. Вони вирішать піти і проголосувати,

– розповідає Ірина Бекешкіна.

Хоча, зазначає фахівець, більшість з тих, хто не визначається з вибором, не прийдуть на дільниці. Одиниці визначаються уже в момент голосування.

Водночас Олексій Антипович зазначає, що явка буде близько до 2/3 виборців. Традиційно на президентські вибори в Україні ходять близько 60% людей. Мобілізація в переддень виборів є досить високою.

Понад 80% опитаних готові прийти на виборчі дільниці. Близько 65% – а це 2/3 – кажуть, що однозначно прийдуть. Частина говорить, що скоріш за все прийде. Але треба нагадати, що напередодні парламентських виборів 2014 року соцопитування фіксували показники на рівні 75-77% готовності прийти на дільниці. Але явка склала 52%,

– розповідає Антипович.



Масштабних фальсифікацій результатів голосування не буде?

Експерт не виключає підвищення явки. На його думку, цьому сприятиме один важливий фактор – наявність кандидата Зеленського, який частково уособлює в собі протест проти діючої політичної складової. Вибір не системного політичного гравця – те, що може привести на вибори іншу категорію людей. Зокрема, тих, хто час від часу ходить на вибори, або ніколи не ходить, або голосуватиме вперше.

При цьому голова Комітету виборців України Олексій Кошель також вважає, що явка на виборчі дільниці має бути достатньою. Хоча відзначає: можна штучно підвищити явку. Але, щоб це був свідомий вибір, потрібно працювати десятиліттями. Приміром, у Німеччині існує позашкільна система політичної освіти.

"На явку на виборчі дільниці і невизначеність з вибором впливає недовіра до політичних інституцій. Соцопитування не є прогнозом на день голосування. Все залежатиме від того, наскільки кандидати зможуть активізувати роботу своїх електоральних груп. Приміром, з молоддю", – говорить голова КВУ.

Водночас, на його переконання, якщо явка виборців буде не надто високою, то масштабних фальсифікацій не буде. За словами Кошеля, політики часто закликають виборця прийти на дільницю, щоб запобігти голосуванню "замість них". Але, говорить голова КВУ, це технологія початку 90-х.

Штаби кандидатів здійснюватимуть взаємний контроль, чим сприятимуть чистоті голосування і підрахунку голосів. Буде велика кількість спостерігачів, членів комісій від різних кандидатів. Тому технології вкидання бюлетенів, голосування за когось не будуть масовими,

– переконаний Кошель.

Олексій Антипович вважає, що маніпуляції під час голосування не залежать від явки. Перекладати бюлетені з купки на купку в Україні, на жаль, навчилися давно. І практикують на всіх виборах. Але вплинути на явку і визначеність з вибором може все, що завгодно, як показав зокрема скандал із корупцією в "Укроборонпромі". Прогнозувати неможливо. Впливає все, будь-які заяви політиків.