Політична реклама кандидатів у президенти: хто заплатив найбільше

У 2018 році політики витратили на телевізійну рекламу більш ніж 647 мільйонів гривень. З них на транслювання політичної реклами за участю або на замовлення кандидатів у президенти – близько 568 мільйонів. До офіційної звітності політичних партій більшість цих видатків не потрапила, тому походження коштів на рекламу залишається невідомою.

Вартість реклами Порошенка, Шевченка та Тимошенко становила 68% загальної суми видатків на телевізійну рекламу для усіх кандидатів у президенти, повідомив громадський рух ЧЕСНО.

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Вартість політичної реклами

Якщо за кількістю показів першість майже рівною мірою належить одразу двом кандидатам – Шевченку та Порошенку, то за загальною вартістю реклами чинний президент випередив своїх конкурентів. Згідно з офіційними розцінками телеканалів, у 2018 році реклама Порошенка мала б коштувати 174,9 мільйона гривень.

Крім того, ролики Порошенка виходили на найбільшій кількості каналів – 12. Порошенко оплачував рекламу з власної кишені й видатки на неї будуть показані в його річній декларації, яку оприлюднять після першого туру.



Петро Порошенко

Так само без прив'язування до партії замовляв телерекламу й Олександр Шевченко. За даними моніторингу, реклама на ТБ мала б коштувати йому 86,4 мільйона гривень. Оскільки партія не платила за просування майбутнього кандидата, у звітах "УКРОПу" відсутня інформація про видатки на телерекламу з Шевченком та про походження цих коштів. Згідно з річним звітом, партія витратила на розміщення реклами на ТБ лише 39,8 тисячі гривень,



Олександр Шевченко

У фінансових звітах "Народного контролю" видатки Дмитра Добродомова на всі види діяльності становили лише 51,6 тисячі гривень, хоча торік на саму тільки телерекламу кандидата мали б витратити приблизно 17 мільйонів гривень.

Окрім Порошенка, поріг у 100 мільйонів на рекламу подолала Юлія Тимошенко. Її реклама на ТБ за рік коштувала орієнтовно 126,8 мільйона гривень. Ця сума є близькою до зазначеної в річному звіті партії "Батьківщина" – 120 мільйонів гривень на розміщення телереклами у 2018 році.



Юлія Тимошенко

У п'ятірці лідерів опинилися також Сергій Тарута (64,4 мільйона гривень) та Олег Ляшко (46,7 мільйона гривень). Ці кандидати рекламувалися під партійним брендом, тому покази роликів за їхньою участю протягом 2018 року фінансувала їхня політична партія.



Витрати на політичну рекламу

"Основа" звітувала про 38,5 мільйонів гривень, витрачених торік на телерекламу. Водночас, за оцінюванням обсягів телереклами партії, сума видатків мала б бути майже вдвічі більшою.

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У річному звіті "Радикальної партії" зазначено, що політсила витратила на телерекламу 36,9 мільйона гривень. Це теж менше за підраховану фактичну вартість реклами партії та її лідера Олега Ляшка на ТБ минулого року.

Коли й скільки виходило політичної реклами

Відповідно до динаміки збільшення кількості політичної реклами у 2018 році, можна стверджувати, що передвиборча кампанія кандидатів у президенти почалася раніше офіційного старту.



Динаміка зростання кількості політичної реклами на телеканалах

15 кандидатів у президенти України з’явилися на екранах у політичних роликах ще у 2018 році. Найвищі піки спостерігалися наприкінці літа – коли святкували День Незалежності, на початку осені – коли розпочався політичний сезон, а також у грудні – коли політики розпочали підготовку до передвиборчої кампанії.





Скільки реклами виходило на телеканалах у кожну з дат 2018 року.

Це підтверджує статистика кількості політичної реклами в окремі дні. Найбільше транслювалося на державні свята, такі як Великдень, Новий Рік та Різдво, коли потенційні кандидати нагадували про себе, активно вітаючи громадян з телеекранів.



Кількість показів політичної реклами

Лідером за кількістю реклами у 2018 році став Петро Порошенко й нарівні з ним опинився Олександр Шевченко. Ролики з кожним із цих кандидатів з'являлися в ефірах понад 4 тисячі разів. До трійки лідерів потрапила і Юлія Тимошенко з більш ніж 2,5 тисячі показів.