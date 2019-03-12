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      Политическая реклама кандидатов в президенты: кто заплатил больше всех

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      Петр Порошенко больше всех потратил денег на рекламе
      Петр Порошенко больше всех потратил денег на рекламе / Фото из открытых источников

      В 2018 году политики потратили на телевизионную рекламу более чем 647 миллионов гривен. Из них на трансляции политической рекламы с участием или по заказу кандидатов в президенты – около 568 миллионов. В официальную отчетность политических партий большинство этих расходов не попало, поэтому происхождение средств на рекламу остается неизвестным.

      Стоимость рекламы Порошенко, Шевченко и Тимошенко составляла 68% общей суммы расходов на телевизионную рекламу для всех кандидатов в президенты, сообщило общественное движение ЧЕСТНО.

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      Стоимость политической рекламы

      Если по количеству показов первенство почти в равной степени принадлежит сразу двум кандидатам – Шевченко и Порошенко, то по общей стоимости рекламы действующий президент опередил своих конкурентов. Согласно официальным расценкам телеканалов, в 2018 году реклама Порошенко должна стоить 174,9 миллиона гривен.

      Кроме того, ролики Порошенко выходили на большом количестве каналов – 12. Порошенко оплачивал рекламу из собственного кармана и расходы на нее будут показаны в его годовой декларации, которую обнародуют после первого тура.

      Петро Порошенко
      Петр Порошенко

      Так же без привязки к партии заказывал телерекламу и Александр Шевченко. По данным мониторинга, реклама на ТВ должна была бы стоить ему 86,4 миллиона гривен. Поскольку партия не платила за продвижение будущего кандидата, в отчетах "Укроп" отсутствует информация о расходах на телерекламу с Шевченко и о происхождении этих средств. Согласно годовому отчету, партия потратила на размещение рекламы на ТВ только 39,8 тысяч гривен,


      Александр Шевченко

      В финансовых отчетах "Народного контроля" расходы Дмитрия Добродомова на все виды деятельности составили всего 51,6 тысячи гривен, хотя в прошлом году на одну только телерекламу кандидата должны потратить примерно 17 миллионов гривен.

      Кроме Порошенко, порог в 100 миллионов на рекламу преодолела Юлия Тимошенко. Ее реклама на ТВ за год стоила ориентировочно 126,8 миллиона гривен. Эта сумма близка к указанной в годовом отчете партии "Батькивщина" – 120 миллионов гривен на размещение телерекламы в 2018 году.

      Юлія Тимошенко
      Юлия Тимошенко

      В пятерке лидеров оказались также Сергей Тарута (64,4 миллиона гривен) и Олег Ляшко (46,7 миллиона гривен). Эти кандидаты рекламировались под партийным брендом, поэтому показ роликов с их участием в течение 2018 финансировала их политическая партия.

      Витрати на політичну рекламу
      Расходы на политическую рекламу

      "Основа" отчиталась о 38,5 миллионах гривен, потраченных в прошлом году на телерекламу. В то же время, по оценкам объемов телерекламы партии, сумма расходов должна быть почти вдвое больше.

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      В годовом отчете "Радикальной партии" указано, что политсила потратила на телерекламу 36,9 миллиона гривен. Это тоже меньше подсчитанной фактической стоимости рекламы партии и ее лидера Олега Ляшко на ТВ в прошлом году.

      Когда и сколько выходило политической рекламы

      В соответствии с динамикой увеличения количества политической рекламы в 2018 году, можно утверждать, что предвыборная кампания кандидатов в президенты началась раньше официального старта.

      Зростання кількості політичної реклами
      Динамика роста политической рекламы на телеканалах

      15 кандидатов в президенты Украины появились на экранах в политических роликах еще в 2018 году. Самые высокие пики наблюдались в конце лета – когда праздновали День Независимости, в начале осени – когда начался политический сезон, а также в декабре – когда политики начали подготовку к предвыборной кампании.


      Сколько рекламы выходило на телеканалах в каждую из дат 2018 года.

      Это подтверждает статистика количества политической рекламы в отдельные дни. Больше всего транслировалось на праздники, такие как Пасха, Новый Год и Рождество, когда потенциальные кандидаты напоминали о себе, активно приветствуя граждан с телеэкранов.


      Количество показов политической рекламы

      Лидером по количеству рекламы в 2018 году стал Петр Порошенко и наравне с ним оказался Александр Шевченко. Ролики с каждым из этих кандидатов появлялись в эфирах более 4 тысяч раз. В тройку лидеров попала и Юлия Тимошенко более 2,5 тысячи показов.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости ВО Батьківщина Дмитрий Добродомов Сергей Тарута УКРОП Шевченко Александр Леонидович Олег Ляшко
      Источник: 24 Канал
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