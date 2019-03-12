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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС
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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС

      Показові читання віршів та агітація на човнах: до яких кроків вдаються політики перед виборами

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      Прізвищ кандидатів у президенти у виборчому бюлетені тепер буде вже не 44, а 39. Адже напередодні на користь Анатолія Гриценка знялися аж троє політиків: Андрій Садовий, Дмитро Гнап та Дмитро Добродомов. В останню хвилину знявся з перегонів й Євген Мураєв – на користь Олександра Вілкула.

      Квіти для жінок та Шевченківські читання

      У березневі свята кандидати підкуповували виборців тюльпанами і Шевченком. 

      Читайте також: Порошенко з борщем, а Ляшко з пиріжками: гастрономічні походеньки кандидатів у президенти

      Спочатку, 8 березня, намагалися підкорити серця виборчинь, поки виборці стояли осторонь й робили фото на згадку про підкуп.


      Сергій Тарута роздавав жінкам квіти

      Ігор Шевченко
      Ігор Шевченко також не залишив своїх шанувальників без подарунків

      Потім усі вшановували пам'ять Тараса Шевченка: прикладалися до портретів Кобзаря і влаштували показові Шевченківські читання у Facebook. Цитували у мережі вірші українського поета Роман Безсмертний, Олександр Шевченко, Сергій Каплін та Віктор Кривенко.

      Порошенко на Черкащині

      Петро Порошенко з дружиною взагалі поїхав у паломництво на Черкащину, покласти квіти до пам'ятника Кобзареві на Тарасовій горі в Каневі.

      Порошенко у Каневі
      Петро Порошенко з дружиною Мариною на Тарасовій горі 

      Там у Черкасах його перестріла сувора реальність в обличчях радикалів з "Нацкорпусу", які приїхали не Кобзаря цитувати, а вимагати розслідування розкрадань в оборонній сфері. Президенту довелось майже відступати у супроводі десятків правоохоронців і під крики натовпу.

      Кінозірка Юлія Тимошенко

      А от Юлія Тимошенко взагалі не хоче, щоб Порошенко знову балотувався у президенти. Спочатку вона пропонувала зняти з чинного президента імунітет. Тепер ж пропонує йому зняти його з себе самостійно й не брати участі у виборах взагалі.

      Сама ж Тимошенко готується стати не лише презденткою, а й кінозіркою: у Голлівуді нібито хочуть зняти фільм про леді Ю. Режисерка Мері Ламберт, авторка кількох відомих фільмів жахів і кліпів Мадонни написала, що мріє зняти стрічку про українку.

      "Вірю" – так Ламберт хоче назвати документальну стрічку, ресижерка вже навіть зустрілася зі своєю героїнею.

      Тимошенко та Ламберт
      Юлія Тимошенко та режисерка Мері Ламберт

      Кадрові плани та попередження Гриценка

      Анатолій Гриценко тепер з потрійною підтримкою їздить Україною й попереджає громадян про суворий вітер, а корупціонерів – про близьку розправу. Якщо Гриценко стане президентом, то влаштовувати" кранти" корупціонерам буде Давид Сакварелідзе. Його Гриценко має намір зробити генеральним прокурором. 

      Політик вірить, що Сакварелідзе "в межах закону зламає хребет корупції" й зробить так, що її в Україні не буде взагалі.

      Чому переживає Зеленський

      Зеленський переживає нібито проти нього та його колег готують кримінальну справу, і не одну. І не просто хтось, а хтось із депутатів БПП.

      Зеленський
      Кадр з передвиборчої реклами Зеленського

      У перервах між театром справжнім і політичним політик ходить в спортзал та вивчає що таке "блокчейн".

      Агітатори Ляшка на човнах

      Олег Ляшко 8 березня також роздавав троянди, а ще вимагав поцілунків. Засипав компліментами дружину, дочку і собаку.

      Олег Ляшко

      Агітатори радикала тим часом вдалися до радикальних кроків – у Вилково пересіли з автобусів на човни. Проте так само завзято закликали голосувати "за найкращу людину в Україні, за Олега Ляшка".

      Поради від МОЗ

      А поки кандидати добігають передвиборчий марафон й носяться дорогами країни, завішаними їхніми ж обличчями, у МОЗ нагадали: вибори пройдуть, а вакцинуватися треба завжди!

      Дивіться фото: у МОЗ креативно закликали українців робити щеплення

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Сергій Тарута Володимир Зеленський Олег Ляшко Ігор Шевченко Анатолій Гриценко Міністерство охорони здоров’я Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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