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      Якими будуть наслідки війни компроматів кандидатів у президенти?

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      Порошенка і Тимошенко підозрюють у корупції
      Порошенка і Тимошенко підозрюють у корупції / Фото з відкритих джерел

      В українців ще до початку президентських виборів забрали право вибору. Викид компроматів – маніпуляція, щоб замилити виборцям очі і не говорити про реальний розвиток України.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

      Читайте також: Скандал з "Укробронпромом": хто причетний і які наслідки?

      Замість того, щоб обговорювати програми кандидатів у президенти, склад уряду, економічні закони, якою буде Україна в 2030 році, ми говоримо про компромати. Нами маніпулюють. Це не нормальний порядок денний президентської кампанії. Порнофільм, а не вибори,
      – зауважив Микола Давидюк.

      Що відомо про корупційні схеми в оборонному секторі України?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала фільм, у якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

      За його словами, оприлюднені компромати, які опосередковано б’ють по кандидатах у президенти – легка версія того, що українці побачать в останні тижні передвиборчої кампанії. Експерт підкреслює: поки компромати б’ють по оточенню кандидатів, поступово підкрадаючись до головної персони. Але будуть і персональні компромати. П’ять років, говорить Давидюк, політики готувати компромати один на одного. І це впливає на думку українців.

      Двадцять років у політиці, ще й на керівних посадах не проходять безслідно. Кількість компромату на старих політиків не вмістить стандартний сервер в офісі. Таким об’ємам компромату можуть позаздрити в будь-якій країні. Але ці динозаври української політики (Порошенко і Тимошенко – "24") знищують один одного. Це ще раз підкреслює, що вони – політики минулого і повністю дискредитовані,
      – підкреслив Давидюк.

      Як мала працювати "виборча піраміда" депутата від Батьківщини Дубіля?21 лютого СБУ викрила, що один з народних депутатів України за корупційною схемою організував так звану "виборчу піраміду" від Росії. Вона охоплювала всю територію країни. Організація складалася з керівника, трьох координаторів та їхніх помічників у регіонах, серед яких і громадяни РФ. Вони мали простежити, щоб певний кандидат у Президенти набрав необхідну кількість голосів. Для реалізації схеми піраміди використовувалася готівка, отримана незаконним шляхом. Гроші на підготовку проекту та його створення надавалися ще до офіційного старту президентської виборчої кампанії.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Президентські вибори 2019 Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
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