Какими будут последствия войны компроматов на кандидатов в президенты?

У украинцев еще до начала президентских выборов забрали право выбора. Выброс компроматов – манипуляция, чтобы замылить глаза избирателям и не говорить о реальном развитии Украины.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Вместо того, чтобы обсуждать программы кандидатов в президенты, состав правительства, экономические законы, какой будет Украина в 2030 году, мы говорим о компроматах. Нами манипулируют. Это не нормальный порядок дня президентской кампании. Порнофильм, а не выборы,

– заметил Николай Давидюк.

Что известно о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины? Команда журналистских расследований Bihus.Info опубликовала фильм, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет по меньшей мере 250 миллионов гривен.



Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, который ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. Сделки организовывались через три главные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко.

По его словам, обнародованные компроматы, которые косвенно бьют по кандидатам в президенты – легкая версия того, что украинцы увидят в последние недели предвыборной кампании. Эксперт подчеркивает: пока компроматы бьют по окружению кандидатов, постепенно подкрадываясь к главной персоне. Но будут и персональные компроматы. Пять лет, говорит Давидюк, политики готовили компроматы друг на друга. И это влияет на мнение украинцев.

Двадцать лет в политике и на руководящих должностях не проходят бесследно. Количество компромата на старых политиков не вместит стандартный сервер в офисе. Таким объемам компромата могут позавидовать в любой стране. Но эти динозавры украинской политики (Порошенко и Тимошенко – "24") уничтожают друг друга. Это еще раз подчеркивает, что они – политики прошлого и полностью дискредитированы,

– подчеркнул Давидюк.

Как должна была работать "избирательная пирамида" депутата от Батькивщины Дубиля? 21 февраля СБУ выявила, что один из народных депутатов Украины по коррупционной схеме организовал так называемую "избирательную пирамиду" от России. Она охватывала всю территорию страны. Организация состояла из руководителя, троих координаторов и их помощников в регионах, среди которых и граждане РФ. Они должны были проследить, чтобы определенный кандидат в Президенты набрал необходимое количество голосов. Для реализации схемы пирамиды использовалась наличность, полученная незаконным путем. Деньги на подготовку проекта и его создание предоставлялись еще до официального старта президентской избирательной кампании.