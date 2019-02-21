Россия хотела подкупить результаты выборов: СБУ раскрыла масштабную коррупционную схему

Служба безопасности Украины разоблачила так называемую "избирательную пирамиду" от России, которая охватывала всю территорию страны. Руководил этой коррупционной схемой один из действующих народных депутатов Украины.

Его фамилия и политическую принадлежность не называют, лтше сообщают, что это – не один из кандидатов в президенты.

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Организация состояла из руководителя, трех координаторов и их помощников в регионах. Они должны были проследить, чтобы определенный кандидат в Президенты набрал необходимое количество голосов. Среди руководителей таких "штабов" - граждане России, Украины и иностранцы, которые долгое время работали в РФ и осуществляли организацию избирательных компаний провластных кандидатов и партий.

По данным РБК, нардеп от ВО "Батькивщина" Валерий Дубиль мог возглавлять расскрытую работниками СБУ схему подкупа избирателей. Однако 24 канал не может подтвердить, насколько эта информация является правдивой.



Валерий Дубиль

По словам главы СБУ Виктора Кононенко, причастные к этому делу лица должны осознавать свои действия и нести за это уголовную ответственность.

Как должна была работать "избирательная пирамида"?

Попытка подкупа предусматривала формирование в избирательных округах так называемой "пирамиды": руководитель избирательного участка – "десятки" – "двадцатки", которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата. Для реализации этой схемы использовалась наличность, полученная незаконным путем. Средства на подготовку проекта и его создание предоставлялись еще до официального старта президентской избирательной кампании.

Формирование "избирательной пирамиды" продолжилось после официального начала избирательной кампании, в январе 2019 года. Для этого поступали новые транши наличности в иностранной валюте, которые переводились в гривну и раздавались на местах. Размер оплаты труда рос пропорционально приближению выборов.

СБУ совместно с Генеральной прокуратурой и ГБР проводит десятки обысков у участников группировки. В частности было осуществлено более 50 обысков, в ходе которых изъяты деньги в иностранной и национальной валюте, а также записи, свидетельствующие о преступной деятельности данной группы. В СБУ отметили, что ни в одном из партийных офисов политических партий обыски не проводились.

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