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      Володимир Зеленський упевнено лідирує у президентському рейтингу, – опитування

      777 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський

      Володимир Зеленський упевнено лідирує у рейтингу електоральних симпатій українців.

      Якби вибори президента відбулися цієї неділі, за нього проголосували б 32,9% тих, хто визначився. На другому місці – Петро Порошенко (17,5%), на третьому – Юлія Тимошенко (15,1%). Четверте місце посідає Анатолій Гриценко (12%), п’яте – Юрій Бойко (6,5%). Такі дані соціологічного дослідження від Active Group.

      У те, що Зеленський стане президентом, вірять 21,2% респондентів – майже стільки ж, як і в перемогу Порошенка (21,7%). У президентство Тимошенко вірять лише 12,4% опитаних.

      Водночас Петро Порошенко має найбільший антирейтинг – за нього у жодному разі не проголосують 40% опитаних.

      У другому турі Зеленський виграє в будь-якого кандидата. Так, його перевага над Петром Порошенком та Юлією Тимошенко становитиме близько 21%: 44,1% проти 23% – у парі з чинним президентом і 41,1% проти 19,6% – у парі з лідеркою "Батьківщини".

      Крім того, 70,9% опитаних вважають, що країні потрібні радикальні зміни, 87% респондентів хочуть піти на вибори.

      У рейтингу парламентських партій перше місце посідає політична сила Володимира Зеленського "Слуга народу" (19%). До Верховної Ради також потрапляють "Солідарність" (11,2%), "Батьківщина" (10,7%) та "Громадянська позиція" (9,1%).

      Дослідження проводилося з 2 по 5 березня. Опитано 2500 респондентів в усіх регіонах України за винятком окупованих територій. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2%.

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      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко - новини Анатолій Гриценко Соціологічне дослідження Володимир Зеленський Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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