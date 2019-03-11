12:31
11 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Владимир Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге, – опрос

      139 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский

      Владимир Зеленский уверенно лидирует в рейтинге электоральных симпатий украинцев.

      Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, за него проголосовали бы 32,9% тех, кто определился. На втором месте – Петр Порошенко (17,5%), на третьем – Юлия Тимошенко (15,1%). Четвертое место занимает Анатолий Гриценко (12%), пятое – Юрий Бойко (6,5%). Такие данные социологического исследования от Active Group.

      В то, что Зеленский станет президентом, верят 21,2% респондентов – почти столько же, как и в победу Порошенко (21,7%). В президентство Тимошенко верят только 12,4% опрошенных.

      В то же время Петр Порошенко имеет самый большой антирейтинг – за него ни в коем случае не проголосуют 40% опрошенных.

      Во втором туре Зеленский выигрывает у любого кандидата. Да, его преимущество над Петром Порошенко и Юлией Тимошенко составит около 21%: 44,1% против 23% – в паре с действующим президентом и 41,1% против 19,6% – в паре с лидером "Батькивщины".

      Кроме того, 70,9% опрошенных считают, что стране нужны радикальные изменения, 87% респондентов хотят пойти на выборы.

      В рейтинге парламентских партий первое место занимает политическая сила Владимира Зеленского "Слуга народа" (19%). В Верховную Раду также попадают "Солидарность" (11,2%), "Батькивщина" (10,7%) и "Гражданская позиция" (9,1%).

      Исследование проводилось с 2 по 5 марта. Опрошено 2500 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2%.

      blog_ava
      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
      87481
      Теги: Новости политики Анатолий Гриценко Социологическое исследование Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії
      сегодня , 12:00 Кандидати в президенти: хто має російські "гачки" в біографії
      Наталя Ромашова 554
      Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      сегодня , 11:30 Из разряда фантастики: что важно знать о выплате вкладов советского "Сбербанка"
      Сергій Фурса 237
      "Наркокур’єр": 88-річний Клінт Іствуд зняв кіно з собою в головній ролі
      сегодня , 10:00 "Наркокур’єр": 88-річний Клінт Іствуд зняв кіно з собою в головній ролі
      Юлія Ліпенцева 475
      Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
      сегодня , 08:02 Главные новости 10 марта: историческая победа Пидручного и авиакатастрофа в Эфиопии
      873
      Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      10 марта , 22:00 Половинки кандидатів у президенти і терористка-втікачка Дрюк: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 962
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Военное положение в Украине: что оно означает
       29 ноября 2018 , 22:44 1
      Канада может предоставить Украине до 100 тысяч автоматов: названы условия
       15 февраля 2018 , 20:18
      В компартии провели обыски: фото "находок"
       8 мая 2018 , 14:16
      Деревянко предлагает ввести голосование на выборах через интернет или почту
       7 марта , 16:04
      Валентин Наливайченко: Иван Франко заслуживает полноценный музей и достойный памятник в Киеве
       7 марта , 17:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук