Владимир Зеленский уверенно лидирует в президентском рейтинге, – опрос

Владимир Зеленский уверенно лидирует в рейтинге электоральных симпатий украинцев.

Если бы выборы президента состоялись в это воскресенье, за него проголосовали бы 32,9% тех, кто определился. На втором месте – Петр Порошенко (17,5%), на третьем – Юлия Тимошенко (15,1%). Четвертое место занимает Анатолий Гриценко (12%), пятое – Юрий Бойко (6,5%). Такие данные социологического исследования от Active Group.

В то, что Зеленский станет президентом, верят 21,2% респондентов – почти столько же, как и в победу Порошенко (21,7%). В президентство Тимошенко верят только 12,4% опрошенных.

В то же время Петр Порошенко имеет самый большой антирейтинг – за него ни в коем случае не проголосуют 40% опрошенных.

Во втором туре Зеленский выигрывает у любого кандидата. Да, его преимущество над Петром Порошенко и Юлией Тимошенко составит около 21%: 44,1% против 23% – в паре с действующим президентом и 41,1% против 19,6% – в паре с лидером "Батькивщины".

Кроме того, 70,9% опрошенных считают, что стране нужны радикальные изменения, 87% респондентов хотят пойти на выборы.

В рейтинге парламентских партий первое место занимает политическая сила Владимира Зеленского "Слуга народа" (19%). В Верховную Раду также попадают "Солидарность" (11,2%), "Батькивщина" (10,7%) и "Гражданская позиция" (9,1%).

Исследование проводилось с 2 по 5 марта. Опрошено 2500 респондентов во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Теоретическая погрешность исследования не превышает 2%.