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      У другому турі виборів зустрінуться Тимошенко і Зеленський, – соціологія

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      Соціологічне дослідження
      Соціологічне дослідження / dniprograd.org

      Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко мають найбільший рівень підтримки серед громадян України, тож саме вони зустрінуться у другому турі виборів Президента.

      Як свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", за Володимира Зеленського 31 березня готові проголосувати 24,7% (серед тих, хто визначився і піде на вибори), за Юлію Тимошенко 18,3%.

      Чинний президент Петро Порошенко посідає третю позицію з результатом 16,8%. За ним ідуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами (близько 10%).

      Як зазначено у повідомленні групи "Рейтинг", за останній тиждень зміцнили свої позиції А.Гриценко та Ю.Тимошенко.

      Найвищий рівень недовіри мають Петро Порошенко (69%) та Олег Ляшко (71%).

      Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 1,5%. Терміни проведення дослідження: 1-7 березня 2019 року.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко ВО Батьківщина Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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