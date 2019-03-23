Почему Вакарчук никого не поддержал и что бы это могло изменить

Вакарчук уже не поддержит ни одного из кандидатов в президенты. Это надо было делать в прошлом году. Сейчас это противоречит его стратегии потенциального участия в парламентских выборах.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Поддерживать кого-то из кандидатов в президенты Вакарчуку надо было летом или осенью 2018 года. Когда ему доверяли до 20% украинцев. Он бы стал частью агитационной кампании, одним из ее лиц. И это бы привело к росту рейтинга одного из кандидатов. Сейчас доверие Вакарчук растерял. Поэтому его поддержка никак не повлияет на рейтинг любого,

– считает Андрей Вигиринский.

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По мнению эксперта, Вакарчук точно не поддержал бы Зеленского. При этом, по словам Вигиринского, Вакарчук может наверстать свое утраченное доверие. В зависимости от того, кто выиграет президентские выборы. Если новому главе государства не удастся выполнить свои обещания, на сцену выйдет Вакарчук с политической силой, состоящей из молодых людей.

Вакарчук пасует на президентских выборах, но пойдет на парламентские. И если хватит ума, то самостоятельной политической силой. Политики-старожилы для него токсичны. Но многие из нынешних молодых политиков могут захотеть перекраситься под знамена Вакарчука. Ему такую социальную нагрузку может спустить идейные вдохновители, которые делают из него политика,

– отмечает Вигиринский.

Каковы данные последних соцопросов?

По результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг" в начале марта 2019 года, лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), а третью – Петр Порошенко (17,4%). В первую пятерку вошли также Юрий Бойко, за которого готовы отдать свои голоса 10,2% и Анатолий Гриценко – 9,4%. Каждый шестой не определился с выбором кандидата.



Парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую поддерживают 22,4% тех, кто определился и намерен голосовать. "Батькивщину" поддерживают 19,1%, "БПП "Солидарность" – 15,8%, "Оппозиционная платформу" – 10,2%, "Гражданскую позицию" – 7,9%, Радикальную партию – 6,1%, "Свободу" – 3,6%, "Оппозиционный блок" и "Самопомич" – по 3,2%. Остальные партии имеют поддержку менее 2%.



Редакция 24 канала предостерегает, что любые социологические опросы могут не соответствовать действительности, поэтому предлагает воспринимать результаты опросов критично.