Де і як відпочивають кандидати у президенти

Про свій відпочинок політики не люблять розповідати: більшість з них віддає перевагу іноземним курортам, подалі від очей співгромадян. Яхти, готелі для обраних, вілли на найдорожчих курортах чи з вудочкою біля річки неподалік столиці – де і як люблять відпочивати кандидати у президенти, дізнавалась журналістка 24 каналу.

Головне, щоб родина була поряд

Про відпочинок кандидатів у президенти найкраще "питати" у соціальних мереж. Щоправда, всю чи майже всю правду розкажуть не офіційні сторінки політиків, а їхніх родичів. Похизуватись стрункими фігурами на тлі гарних пейзажів полюбляють не лише дружини, а й дітки перших осіб України.

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Саме завдяки соцмережам в 2010 році стало відомо про елітний відпочинок "леді Ю" з сім’єю в Іспанії. Тоді фото з відпочинку виставила в соцмережі падчерка Євгенії Тимошенко – Чарлі. Дівчина через рік після поїздки похизувалась фото з відпустки, яку вона провела разом з татком і родиною його дружини. Якщо вірити знімкам, Юлія Тимошенко відпочивала з сім’єю в Малазі, що на півдні Іспанії. Цей курорт відомий завдяки своїй історії, ландшафтам та кліматичними перевагам.

Після того випадку до ЗМІ не потрапляли фото з відпочинку кандидата у президенти. Сьогодні в оточенні політика розповідають, що вона віддає перевагу відпочинку в колі родини: намагається більше часу проводити зі своїми донькою та онукою. Крім цього, тренується: робить пробіжки територією Конча-Заспи.



Юлія Тимошенко віддає перевагу відпочинку в родинному колі

І попрацювали, і відпочили

Родина Володимира Зеленського полюбляє подорожувати. Оскільки, донедавна Зеленський був лише шоуменом, тому таємниці зі свого відпочинку не робив. Кандидат у президенти віддає перевагу сімейному відпочинку. Про це свідчить сторінка у Facebook його дружини – Олени. Так, влітку 2011 року сім’я відпочивала на французькому узбережжі. Новорічні свята в 2018 році родина провела в Азербайджані. Часто Володимиру Зеленському вдавалось поєднувати відпочинок з роботою. Останні роки "Квартал-95" часто виступав у Греції, Туреччині, Латвії.

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Сам політик неодноразово розповідав ЗМІ, що для нього важливо не де відпочивати, а з ким. Також він зізнавався у любові Одесі, з її неймовірною атмосферою та кухнею, Карпатам і дуже смачному баношу, Києву та його кінотеатрам.



Роботу і відпочинок можна поєднати – доведено Володимиром Зеленським

З останніх приємних поїздок кандидату в президенти запам’яталась Австралія, де команда шоумена гастролювала. У цій країні Володимира Зеленського вразили щирі, добрі та позитивні люди, які в будь-який момент готові допомогти, щось підказати.

Велика рибка від Анатолія Гриценка

Анатолій Гриценко полюбляє спокійний відпочинок: разом з дружиною вони займаються спортивною ходьбою.

Якщо ви зараз без попередження приїдете до нас на дачу чи в міську квартиру, то біля ліжка кожного побачите цілу купу книжок. Ми дуже багато читаємо, переважно детективи. Зараз вийшли цікаві шведські, норвезькі новинки. Це допомагає забути про весь той негатив, якого зараз доволі багато,

– розповідає Анатолій Гриценко.

Ще один улюблений вид відпочинку політика – вийти о 5 ранку з філіжанкою кави та порибалити. Так рано він встає не заради улову, а щоб поспостерігати за поплавком, і не важливо, чи ловиться рибка і яка.

Чим менша риба, тим більше вона смикає поплавок. Коли ти на риболовлі входиш в азарт, то забуваєш про все,

– переконує політик.



Улюблений відпочинок Анатолія Гриценка – риболовля

Також Анатолій Гриценко любить прогулятися з дітьми, відвідати кінотеатр. Щодо поїздок, то після Майдану і початку війни – це відклалось. Раніше, коли була можливість, кандидат у президенти влітку їздив з сім’єю на море. Часто це була Хорватія, Туреччина, Єгипет.

Відвідує родина Гриценків і бабусю, яка живе за 200 кілометрів на південь від столиці. По дорозі вони полюбляють зупинятись та милуватись українськими пейзажами.

Хокей для друзів

Про відпочинок Юрія Бойка відомо мало. Політик неодноразово розповідав, що завжди проводить відпустку разом з дружиною. Якщо можна обирати – повечеряти вдома чи в ресторані – він віддасть перевагу першому. Друга половинка Юрія Анатолійовича – Віра, так само як і чоловік, не любить світських розваг – тусовок чи ресторанів. Натомість в теплу пору року пару можна побачити на велопрогулянці в передмісті Києва.

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Політик активно займається спортом: цікавиться футболом, хокеєм. Навіть організовував хокейну команду, до складу якої увійшли його друзі. Кожні два дні він намагається займатись боксом. А правий хук від Бойка на собі зміг оцінити ще один претендент на посаду президента – Олег Ляшко.



Спортивну підготовку Юрія Бойка відчув на собі Олег Ляшко

Завжди намагаюсь знаходити час для занять спортом. Для мене в житті є дві важливі речі – робота та сім’я,

– зазначав Юрій Бойко.

Також кандидат у президенти полюбляє кататись на гірських та водних лижах.

Сховатись не виходить

Петро Порошенко теж віддає перевагу сімейному відпочинку. Щоправда, останнім часом, за його словами, дуже мало часу проводить з сім’єю. Президент всіляко намагається приховати де саме він з родиною відпочиває, але сховати шило в мішку вдається не завжди.

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Відновлює свої сили Петро Порошенко, як в Україні – у своїй резиденціях, так і за межами країни. Чи не найбільше українцям запам’яталась поїздка Петра Порошенка та його родини на Мальдіви. Тоді відпочинок на Мальдівських островах у п’ятизірковому готелі обговорювали досить довго. Адже, за підрахунками журналістів, загалом з перельотом він обійшовся приблизно у півмільйона доларів.

Тоді його невістка на виправдання казала, що президент дуже багато працює і заслуговує на відпустку на Мальдівах.



Родині президента не завжди вдається відпочити й не потрапити в об ' єктив камер

Я просто бачу, як людина (Петро Порошенко) працює. Коли у мене народилися діти, я, звичайно, як і будь-яка мама, вночі вставала, годувала, займалася дітьми. І я о третій, о четвертій годині ночі бачила, як Петро Олексійович повертався з роботи. І вранці він о восьмій-дев’ятій виїжджав знову на роботу. Тобто він реально дуже-дуже багато працює. Мені здається, що він заслуговує на такий відпочинок, щоб його ніхто не чіпав... Я думаю, що один раз на рік, причому на кілька днів, людина може собі це дозволити,

– говорила Юлія Порошенко.

Звісно, кожен обирає сам, де, як і за скільки відпочивати. Проте, якщо проаналізувати відпочинок європейських лідерів, то більшість з них віддає перевагу спокійному відпочинку на батьківщині.