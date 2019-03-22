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      Где и как отдыхают кандидаты в президенты

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      Спрятаться на отдыхе политикам удается, но не всегда
      Спрятаться на отдыхе политикам удается, но не всегда / 24 канал

      О своем отдыхе политики не любят рассказывать: большинство из них предпочитает иностранные курорты, подальше от глаз граждан. Яхты, гостиницы для избранных, виллы на самых дорогих курортах или с удочкой у реки недалеко от столицы – где и как любят отдыхать кандидаты в президенты, узнавала журналист 24 канала.

      Главное, чтобы семья была рядом

      Об отдыхе кандидатов в президенты лучше "спрашивать" у социальных сетей. Правда, всю или почти всю правду расскажут не официальные страницы политиков, а их родственников. Похвастаться стройными фигурами на фоне хороших пейзажей любят не только жены, но и дети первых лиц Украины.

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      Именно благодаря соцсетям в 2010 году стало известно об элитном отдыхе "леди Ю" с семьей в Испании. Тогда фото с отдыха выставила в соцсети падчерица Евгении Тимошенко – Чарли. Девушка через год после поездки похвасталась фото с отпуска, который она провела вместе с папой и семьей его жены. Если верить снимкам, Юлия Тимошенко отдыхала с семьей в Малаге, на юге Испании. Курорт известен благодаря своей истории, ландшафтам и климатическим преимуществам.

      После того случая в СМИ не попадали фото с отдыха кандидата в президенты. Сегодня в окружении политика рассказывают, что она предпочитает отдых в кругу семьи: старается больше времени проводить со своими дочерью и внучкой. Кроме того, тренируется: делает пробежки по территории Конча-Заспы.

      Юлія Тимошенко, відпустка, сім`я
      Юлия Тимошенко предпочитает отдых в кругу семьи

      И поработали, и отдохнули

      Семья Владимира Зеленского любит путешествовать. Поскольку до недавнего времени Зеленский был только шоуменом, поэтому тайны из своего отдыха не делал. Кандидат в президенты предпочитает семейный отдых. Об этом свидетельствует страница в Facebook его жены – Елены. Так, летом 2011 года семья отдыхала на французском побережье. Новогодние праздники в 2018 году семья провела в Азербайджане. Часто Владимиру Зеленскому удавалось совмещать отдых с работой. Последние годы "Квартал-95" часто выступал в Греции, Турции, Латвии.

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      Сам политик неоднократно рассказывал СМИ, что для него важно не где отдыхать, а с кем. Также он признался в любви Одессе, с ее невероятной атмосферой и кухней, Карпатам и очень вкусному баноша, Киеву и его кинотеатрам.

      Володимир Зеленський, відпочинок, відпустка
      Работу и отдых можно совместить – доказано Владимиром Зеленским

      Из последних приятных поездок кандидату в президенты запомнилась Австралия, где команда шоумена гастролировала. В этой стране Владимира Зеленского поразили искренние, добрые и позитивные люди, которые в любой момент готовы помочь, что-то подсказать.

      Большая рыбка от Анатолия Гриценко

      Анатолий Гриценко любит спокойный отдых: вместе с женой они занимаются спортивной ходьбой.

      Если вы сейчас без предупреждения приедете к нам на дачу или в городскую квартиру, то у постели каждого увидите целую кучу книг. Мы очень много читаем, преимущественно детективы. Сейчас вышли интересные шведские, норвежские новинки. Это помогает забыть о всем том негативе, которого сейчас довольно много,
      – рассказывает Анатолий Гриценко.

      Еще один любимый вид отдыха политика – выйти в 5 утра с чашечкой кофе и порыбачить. Так рано он встает не ради улова, а чтобы понаблюдать за поплавком, и не важно, ловится ли рыбка и какая.

      Чем меньше рыба, тем больше она дергает поплавок. Когда ты на рыбалке входишь в азарт, то забываешь обо всем,
      – убеждает политик.


      Любимый отдых Анатолия Гриценко – рыбалка

      Также Анатолий Гриценко любит прогуляться с детьми, посетить кинотеатр. Относительно поездок, то после Майдана и начала войны – это отложилось. Раньше, когда была возможность, кандидат в президенты летом ездил с семьей на море. Часто это была Хорватия, Турция, Египет.

      Посещает семья Гриценко и бабушку, которая живет в 200 километрах к югу от столицы. По дороге они любят останавливаться и любоваться украинскими пейзажами.

      Хоккей для друзей

      Об отдыхе Юрия Бойко известно мало. Политик неоднократно рассказывал, что всегда проводит отпуск вместе с женой. Если можно выбирать – поужинать дома или в ресторане – он отдаст предпочтение первому. Вторая половинка Юрия Анатольевича – Вера, так же как и муж, не любит светских развлечений – тусовок или ресторанов. Зато в теплое время года пару можно увидеть на велопрогулке в пригороде Киева.

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      Политик активно занимается спортом: интересуется футболом, хоккеем. Даже организовывал хоккейную команду, в состав которой вошли его друзья. Каждые два дня он пытается заниматься боксом. А правый хук от Бойко на себе смог оценить еще один претендент на пост президента – Олег Ляшко.

      Юрій Бойко, відпочинок, родина
      Спортивную подготовку Юрия Бойко почувствовал на себе Олег Ляшко

      Всегда стараюсь находить время для занятий спортом. Для меня в жизни есть две важные вещи – работа и семья,
      – отмечал Юрий Бойко.

      Также кандидат в президенты любит кататься на горных и водных лыжах.

      Спрятаться не получается

      Петр Порошенко тоже предпочитает семейный отдых. Правда, в последнее время, по его словам, очень мало времени проводит с семьей. Президент всячески пытается скрыть где именно он с семьей отдыхает, но скрыть шило в мешке удается не всегда.

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      Восстанавливает свои силы Петр Порошенко, как в Украине – в своей резиденциях, так и за пределами страны. Едва ли не больше всего украинцам запомнилась поездка Петра Порошенко и его семьи на Мальдивы. Тогда отдых на Мальдивских островах в пятизвездочном отеле обсуждали достаточно долго. Ведь, по подсчетам журналистов, всего с перелетом он обошелся примерно в полмиллиона долларов.

      Тогда его невестка в оправдание говорила, что президент очень много работает и заслуживает отпуск на Мальдивах.

      Петро Порошенко, родина, відпочинок, відпустка
      Семье президента не всегда удается отдохнуть и не попасть в объектив камер

      Я просто вижу, как человек (Петр Порошенко) работает. Когда у меня родились дети, я, конечно, как и любая мама, ночью вставала, кормила, занималась детьми. И я в три, в четыре часа ночи видела, как Петр Алексеевич возвращался с работы. И утром он в восемь-девять выезжал снова на работу. То есть он реально очень-очень много работает. Мне кажется, что он заслуживает такой отдых, чтобы его никто не трогал... Я думаю, что один раз в год, причем на несколько дней, человек может себе это позволить,
      – говорила Юлия Порошенко.

      Конечно, каждый выбирает сам, где, как и за сколько отдыхать. Однако, если проанализировать отдых европейских лидеров, то большинство из них предпочитает спокойный отдых на родине.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Юлия Тимошенко - новости Юрий Бойко Петр Порошенко Владимир Зеленский Анатолий Гриценко Новости Украины Публикации Статьи
      Источник: 24 канал
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