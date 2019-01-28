Как политики используют свои семьи в избирательной гонке

Привлечение семьи к избирательной кампании - один из самых действенных пиар-трендов украинской политики. В свое время на телевизионных экранах вместе с внуками появлялся Леонид Кучма, Виктор Ющенко активно демонстрировал поддержку жены и детей. Петр Порошенко везде пытается бывать с семьей. Активно используют это направление в своей предвыборной борьбе и нынешние кандидаты в президенты.

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Насколько удачно нынешние претенденты на высший пост используют такой пиар и кому даже развод удалось конвертировать в политические бонусы – узнавала журналистка 24 канал.

От семьи к стране

Политики – люди публичные, их жизни рассматривают и изучают чуть ли не под микроскопом. Особенно интересует избирателей семья кандидата.

Пиар в семье используют претенденты на высокие должности во всем мире. Это делает образ кандидата более человечным, поскольку избиратели видят, что политик тоже человек, поэтому возникает эмоциональная связь. Смотрят и на детей: красивые или нет, чем занимаются, где живут – в Украине или за зраницей. Ведь одно дело, когда семья кандидата живет в Украине, другая – за рубежом, это наводит на разные мысли. Для мужчин особенно важно – какой по счету брак. Это может влиять на избирателя, прежде всего на женскую аудиторию. Ведь именно они чаще всего голосуют,

– рассказывает политтехнолог Тарас Загородний.



Счастливую семью невозможно сыграть, даже по совету политтехнолога

Однако выбирая такой вид пиара нужно иметь действительно счастливую семью или быть крайне осторожным, чтобы не переиграть на камеру. Если в семье отношения не сложились, это будет заметно. Невозможно заставить жену влюбленно смотреть на мужчину, если наедине он ее унижает.

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Привлекая семью к активному пиару существует единственное предостережение – все должно быть искренне и естественно. Если отношения в семье не сложились, а ты заставляешь детей и жену улыбаться на камеру – это не сработает. К примеру, я лично очень не люблю, когда показывают церковные обряды, в частности, причастие. Для меня все эти религиозные вещи более личные чем секс,

– говорит политический консультант Михаил Чаплыга.

Радикальность во всем

Практически, активнее всех свою семью в социальных сетях демонстрирует главный радикал страны – Олег Ляшко. И это несмотря на сплетни, которые активно курсируют вокруг его сексуальной ориентации. Почти ежедневно мы можем видеть сценки из семейной жизни-бытия Олега и Роситы Ляшко.

У господина Ляшко большие проблемы с чувством меры. Это не проблема в моральной плоскости, а политическое позиционирование. Ведь он возглавляет радикальную партию, поэтому и делает многое очень радикально. Если вилы, то кругом. Семейные ценности в его кампании активно используются, что правильнно

– говорит политолог, директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.



О буднях семейства Ляшко избиратели знают больше всего

Другие кандидаты на президентство тоже привлекают семьи к политическому пиару, правда не столь активно. Владимир Зеленский даже когда занимался исключительно шоу-бизнесом, имел имидж семейного человека, который влюбляется раз и навсегда. Вступив в борьбу за главное кресло на Банковой в этом направлении существенно ничего не изменилось.

Несмотря на то, что жена Анатолия Гриценко руководит одним из влиятельных украинских изданий, однако изменений в редакционной политике, в сторону поддержки одного кандидата – не наблюдается. Даже на публике жена с ним не очень активно появляется. Это более или менее грамотное позиционирование.

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Муж Юлии Тимошенко человек непубличный и на телевизионных экранах в основном появляется накануне выборов. Хотя этот факт поклонников леди Ю никогда не смущал, ведь в их семье политикой занималась именно жена.

Игорь Шевченко находясь в статусе завидного жениха, по крайней мере официально, решил построить свою политическую кампанию на поиске будущей первой леди. Правда, по мнению Михаила Чаплыга – это неудачное позиционирование. Ведь таким образом кандидат, который позиционирует себя как успешный политик, опустился до уровня несерьезного шоу.

Конечно наличие семьи – это большой плюс. У Андрея Садового правильно все: он показал свою семью, пятеро сыновей и жена активно его поддерживают. Кстати, есть еще фактор жены. Особенно, если речь идет о президентских выборах. Все задаются вопросом – какой будет первая леди, не будет ли нам за нее стыдно? Это срабатывает на подсознательном уровне. Бывает так, что у жены более привлекательный образ чем у мужчины, тогда она его дополняет. Избиратели рассматривают эту тему как здоровая семья – здоровая страна,

– говорит Тарас Загородний.



Ради президентства некоторые кандидаты готовы даже жениться

Активный во всем

Правда в отечественном политическом пиаре не все так однозначно. Украина – страна контрастов. Да, мы активно поддерживаем семейные ценности, но иногда даже развод, о котором кандидат правильно проинформирует общество, может положительно отразиться на его рейтинге. Так случилось когда лидер компартии Украины Петр Симоненко, после 35-лет брака, развелся с женой и женился на журналистке Оксане Ващенко, которая на 20 лет его моложе.

Развод Симоненко положительно повлияло на его рейтинг. Большую роль сыграла разница в возрасте. Это неудивительно, ведь он показал – ещё имеет мужскую потенцию, чтобы привлекать молодых женщин, конечно у него есть и политический потенциал для управления партией. То есть в политике всегда нужно занимать проактивную позицию, если хочешь достичь амбициозных результатов,

– говорит Андрей Миселюк.

Политолог Тарас Загородний считает, что не стоит проводить прямую корреляцию рейтинга Симоненко и его бракосочетания с молодой журналисткой. По его убеждению главный коммунист страны имел франшизу по ностальгии: тогда и трава была зеленее, и солнце светило ярче и др. Поэтому развод негативно не повлиял на его рейтинг. У них были более социальные лозунги, направленные на другого избирателя. Но если бы он развелся во время избирательной кампании, то это произвело бы другое впечатление.