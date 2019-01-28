Як політики використовують свої родини у виборчих перегонах

Залучення сім'ї до виборчої кампанії – один із найбільш дієвих піар-трендів української політики. Свого часу на телевізійних екранах разом з онуками з'являвся Леонід Кучма, Віктор Ющенко активно демонстрував підтримку дружини та дітей. Петро Порошенко всюди намагається бувати з родиною. Активно використовують цей напрямок у своїй передвиборчій боротьбі й нинішні кандидати у президенти.

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Наскільки вдало нинішні претенденти на найвищу посаду використовують такий піар та кому навіть розлучення вдалось конвертувати у політичні бонуси – дізнавалась журналістка 24 канал.

Від сім'ї до країни

Політики – люди публічні, їх життя розглядають та вивчають мало не під мікроскопом. Особливо цікавить виборців сім'я кандидата.

Піар на сім'ї використовують претенденти на високі посади у всьому світі. Це робить образ кандидата більш людяним, оскільки виборці бачать, що політик теж людина, тож виникає емоційний зв'язок. Дивляться й на дітей: красиві чи ні, чим займаються, де живуть – в Україні чи за межами. Адже одна справа, коли родина кандидата живе в Україні, інша – закордоном, це наводить на різні думки. Для чоловіків особливо важливо – який за рахунком шлюб. Це може впливати на виборця, передовсім на жіночу аудиторію. Адже саме вони найчастіше голосують,

– розповідає політтехнолог Тарас Загородний.



Щасливу родину неможливо зіграти, навіть за порадою політтехнолога

Проте обираючи такий вид піару потрібно мати справді щасливу родину або бути вкрай обережним, щоб не переграти на камеру. Якщо в родині відносини не склались, це буде помітно. Неможливо змусити дружину закохано дивитись на чоловіка, якщо наодинці він її принижує.

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Залучаючи родину до активного піару існує єдина пересторога – все має бути щиро і природньо. Якщо відносини в сім'ї не склались, а ти змушуєш дітей та дружину посміхатись на камеру – це не спрацює. Приміром, я особисто дуже не люблю, коли показують церковні обряди, зокрема, причастя. Для мене всі ці релігійні речі більш приватні ніж секс,

– говорить політичний консультант Михайло Чаплига.

Радикальність у всьому

Чи не найактивніше свою родину в соціальних мережах демонструє головний радикал країни – Олег Ляшко. І це не зважаючи на плітки, які активно курсують навколо його сексуальної орієнтації. Чи не щодня ми можемо бачити сценки з сімейного життя-буття Олега та Росіти Ляшко.

У пана Ляшко великі проблеми із почуттям міри. Це не проблема у моральній площині, а політичне позиціонування. Адже він очолює Радикальну партію, тому й робить багато що дуже радикально. Якщо вила, то кругом. Сімейні цінності у його кампанії активно використовуються, що правильнно

– каже політолог, директор інституту соціально-політичного проектування "Діалог", Андрій Миселюк. Андрій Миселюк.



Про будні сімейства Ляшків виборці знають чи не найбільше

Інші кандидати на президентство теж залучають родини до політичного піару, щоправда не настільки активно. Володимир Зеленський навіть, коли займався винятково шоу-бізнесом, мав імідж сімейної людини, яка закохується раз і назавжди. Вступивши в боротьбу за головне крісло на Банковій в цьому напрямку суттєво нічого не змінилось.

Не зважаючи на те, що дружина Анатолія Гриценко керує одним із впливових українських видань, проте змін в редакційній політиці, в бік підтримки одного кандидата, – не спостерігається. Навіть на публіці дружина з ним не дуже активно з'являється. Це більш-менш грамотне позиціонування.

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Чоловік Юлії Тимошенко людина непублічна і на телевізійних екранах здебільшого з'являється напередодні виборів. Хоч цей факт прихильників леді Ю ніколи не бентежив, адже в їхній сім'ї політикою займалась саме дружина.

Ігор Шевченко перебуваючи у статусі завидного жениха, принаймні офіційно, вирішив побудувати свою політичну кампанію на пошуку майбутньої першої леді. Щоправда, на думку Михайла Чаплиги – це невдале позиціонування. Адже таким чином кандидат, який позиціонує себе як успішний політик, опустився до рівня несерйозного шоу.

Звичайно наявність родини – це великий плюс. У Андрія Садового правильно все: він показав свою родину, п'ятеро синів та дружина активно його підтримують. До речі, ще є фактор дружини. Особливо, якщо йдеться про президентські вибори. Всі задаються питанням – якою буде перша леді, чи не буде нам за неї соромно? Це спрацьовує на підсвідомому рівні. Буває так, що у дружини більш привабливий образ ніж у чоловіка, тоді вона його доповнює. Виборці розглядають цю тему як здорова родина – здорова країна,

– говорить Тарас Загородний.



Заради президентства деякі кандидати готові навіть одружитись

Активний у всьому

Щоправда у вітчизняному політичному піарі не все так однозначно. Україна – країна контрастів. Так, ми активно підтримуємо сімейні цінності, але інколи навіть розлучення, про яке кандидат правильно поінформує суспільство, може позитивно відобразитись на його рейтингу. Так сталось коли лідер компартії України Петро Симоненко, після 35-років шлюбу, розучився з дружиною та одружився з журналістко Оксаною Ващенко, яка на 20 років за нього молодша.

Розлучення Симоненка позитивно вплинуло на його рейтинг. Велику роль зіграла різниця у віці. Це не дивно, адже він показав – ще має чоловічу потенцію, щоб приваблювати молодих жінок, звичайно у нього є й політичний потенціал щоб керувати партією. Тобто в політиці завжди потрібно займати проактивну позицію, якщо хочеш досягти амбітних результатів,

– говорить Андрій Миселюк.

Політолог Тарас Загородний вважає, що не варто проводити пряму кореляцію рейтингу Симоненка і його одруження з молодою журналісткою. На його переконання головний комуніст країни мав франшизу за ностальгією: тоді й трава була зеленіша, і сонце світило яскравіше тощо. Тому розлучення негативно не вплинуло на його рейтинг. У них були більш соціальні гасла, націлені на іншого виборця. Але якби він розлучився під час виборчої компанії, то це справило б інше враження.