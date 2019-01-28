Садовий закликав Вакарчука об'єднатись на парламентських виборах

Чинний міський голова Львова і кандидат у президенти України Андрій Садовий нагадав артисту Святославу Вакарчуку про свою недавню пропозицію об'єднатися на парламентських виборах.

Очевидно, таку "нагадайку" спровокувала офіційна заява Вакарчука про відмову балотуватися на посаду президента у 2019 році.

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"Шаную позицію Святослава. Знаю, що він дуже серйозно ставиться до своїх політичних кроків", – прокоментував Садовий.

Львівський голова наголосив, що його пропозиція про об‘єднання зусиль на парламентських виборах лишається актуальною. І в об'єднані з Вакарчуком Садовий бачить можливості для "швидкої зміни обличчя української політики".

Сам Андрій Садовий документи до Центральної виборчої комісії подав одним із перших. І ЦВК вже зареєструвала його як кандидата на посаду президента на виборах у 2019 році. Крім нього, зареєструвались ще 19 політиків.