Садовый призвал Вакарчука объединиться на парламентских выборах

Действующий мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый напомнил артисту Святославу Вакарчуку о своем недавнем предложении объединиться на парламентских выборах.

Очевидно, такую "напоминалку" спровоцировало официальное заявление Вакарчука об отказе баллотироваться на пост президента в 2019 году.

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"Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам", - прокомментировал Садовый.

Львовский глава подчеркнул, что его предложение об объединении усилий на парламентских выборах остается актуальным. И в объединении с Вакарчуком Садовый видит возможности для "быстрой смены лица украинской политики".

Сам Андрей Садовый документы в Центральную избирательную комиссию подал одним из первых. И ЦИК уже зарегистрировала его как кандидата на пост президента на выборах в 2019 году. Кроме него, зарегистрировались еще 19 политиков.

В связи с тем, что Вакарчук не пойдет на президентские выборы, президентский рейтинг может измениться, но не значительно, сообщила в комментарии 24 канала научный руководитель фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

Согласно нашему опросу, который закончился 25 декабря 2018 года, в президентском рейтинге у Вакарчука было всего лишь 3,5% голосов среди тех, кто пойдет на выборы. Это не так много. Если Вакарчук публично кого-то из кандидатов поддержит, то рейтинг последнего может вырасти, но совсем немного,

– сказала социолог.

По словам Бекешкиной, то, что Вакарчук отказался баллотироваться в президенты, никоим образом не повлияет топ-3 президентского рейтинга. Напомним, в нем расположились Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Петр Порошенко.