Вакарчук не пойдет в президенты Украины в 2019 году: официальное заявление

Украинский певец Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году. Один из аргументов – что сейчас в джинсах "может сделать больше для страны, чем надев галстук".

Об этом он сказал в своем видеообращении на официальном YouTube-канале. Вакарчук не идет в президенты: смотрите видео