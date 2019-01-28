Вакарчук не пойдет в президенты Украины в 2019 году: официальное заявление
Украинский певец Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году. Один из аргументов – что сейчас в джинсах "может сделать больше для страны, чем надев галстук".
Об этом он сказал в своем видеообращении на официальном YouTube-канале.
Вакарчук не идет в президенты: смотрите видео
Источник: 24 Канал
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