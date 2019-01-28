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      От политики до патриотизма: знаете ли вы цитаты Вакарчука

      58 Читати новину українською
      Вакарчук не идет на выборы президента Украины 2019 - цитаты Вакарчука
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Лидер группы "Океан Эльзы", певец Святослав Вакарчук 28 января раскрыл главную интригу предвыборной кампании и заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины. Певец добавил, что будет работать над изменениями в стране.

      По словам Вакарчука, его не интересует президентский пост и власть, а лишь реальные изменения в стране. Он добавил, что сейчас, в джинсах, "может сделать больше для страны, чем надев галстук".

      Читайте также: Почему Вакарчук не идет в президенты и кого он поддержит

      Музыкант пообещал не оставаться в стороне жизни в стране и привести в политику как можно больше новых людей, ведь Украине нужны новые лидеры.

      Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего! Я верю – настоящие изменения возможны! И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути – пути настоящих перемен!
      – сказал Вакарчук.

      Поэтому теперь главной интригой остается вопрос, пойдет ли Вакарчук на парламентские выборы, которые состоятся осенью 2019 года.

      У лидера "Океана Эльзы" огромная популярность среди украинцев. Его песни и высказывания вдохновляют поклонников, и к ним прислушивается весь мир.

      24 канал подготовил для вас тест, который проверит насколько хорошо вы знаете цитаты Святослава Вакарчука.

       

       

      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук Выборы Президента 2019 Публикации Тесты
      Источник: 24 канал
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