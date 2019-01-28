От политики до патриотизма: знаете ли вы цитаты Вакарчука

Лидер группы "Океан Эльзы", певец Святослав Вакарчук 28 января раскрыл главную интригу предвыборной кампании и заявил, что не будет баллотироваться в президенты Украины. Певец добавил, что будет работать над изменениями в стране.

По словам Вакарчука, его не интересует президентский пост и власть, а лишь реальные изменения в стране. Он добавил, что сейчас, в джинсах, "может сделать больше для страны, чем надев галстук".

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Музыкант пообещал не оставаться в стороне жизни в стране и привести в политику как можно больше новых людей, ведь Украине нужны новые лидеры.

Вместе с моей командой я буду работать над тем, чтобы проевропейские силы победили. Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов – людей будущего, тех, для кого справедливость и государственные интересы – превыше всего! Я верю – настоящие изменения возможны! И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути – пути настоящих перемен!

– сказал Вакарчук.

Поэтому теперь главной интригой остается вопрос, пойдет ли Вакарчук на парламентские выборы, которые состоятся осенью 2019 года.

У лидера "Океана Эльзы" огромная популярность среди украинцев. Его песни и высказывания вдохновляют поклонников, и к ним прислушивается весь мир.

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