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      Почему Вакарчук не идет в президенты и кого он поддержит

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      Почему Вакарчук не идет в президенты Украины 2019 и за кого он проголосует
      Святослав Вакарчук заявил, что не пойдет в президенты / Фото из открытых источников

      Святослав Вакарчук решил быть над схваткой и не использовать выборы президента как трамплин в парламент. Но Вакарчук может поддержать кого-то из кандидатов в президенты.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

      Читайте также: Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты

      По его словам, Вакарчук сейчас пытается понять для себя дизайн своих последующих политических шагов. Это может быть участие в парламентских выборах. Или создание волны запуска новых людей в политику. Как напоминает эксперт, в свое время президент США Кеннеди стал успешным благодаря тому, что открыл интеллектуалам двери властных коридоров. Возможно, Вакарчук выберет себе такую стратегию – запустить умных людей во власть.

      Вакарчук не хочет участвовать в грязной президентской гонке, но может поддержать кого-то из кандидатов. И такая поддержка станет определяющей для любого кандидата в президенты из первой ТОП-5. Фактором победы,
      – подчеркивает Николай Давидюк.

      Относительно участия Вакарчука в парламентской кампании, то, считает Давидюк, наиболее логичным было бы не создание партии, а возглавление движения еврооптимистов. Вакарчук мог бы стать их лидером. А они – его технократической командой. Может впервые в истории быть сплав новых людей, что может дать хороший результат на выборах.

      Напомним, украинский певец Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году. Один из аргументов – что сейчас в джинсах "может сделать больше для страны, чем надев галстук". Ранее в Лондоне Святослав Вакарчук рассказал, что в политику его тянет разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Он пообещал рассказать о своих планах в ближайшее время. Артист отметил, что хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц, ведь Украине нужны новые лидеры.

      Также информация ряда СМИ о том, что лидер группы "Океан Эльзы" может поддержать Петра Порошенко на выборах президента в марте не соответствует действительности, а является лишь сплетнями. Как отметила менеджер "Океана Эльзы" Виктория Хоменко, СМИ распространили неправдивую и откровенно лживую информацию о Вакарчуке.

      Когда состоятся выборы Президента Украины?
      Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Сейчас 35 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для участия в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. 20 из них ЦИК зарегистрировала.

      Вакарчук не идет в президенты: смотрите видео

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости политики Новости Украины Верховная Рада Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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