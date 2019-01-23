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      Я в деле: Вакарчук объяснил, почему его тянет в политику

      408 Читати новину українською
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Фото из открытых источников

      22 января в Лондоне провели мероприятие Real changes in Ukraine – a must for a successful future с музыкантом и общественным деятелем Святославом Вакарчуком.

      Об этом на своей странице в Facebook сообщил Украинский лондонский институт.

      Читайте также: Почему, кроме Вакарчука и Зеленского, нет альтернативных кандидатов в президенты?

      На встрече Вакарчук сказал, что в политику его тянет разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики.

      Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть сама по себе меня не интересует,
      – отметил певец.

      "Смотреть на все эти лица на билбордах Киева невыносимо. Нам нужны новые политические лидеры. Я не верю в революции, так как они не обеспечивают устойчивых решений", – добавил Вакарчук.

      Он привел пример Ирландии, которая "потеряла половину своего населения после Ирландского картофельного голода, но она двигалась дальше и сейчас имеет ВВП на душу населения выше, чем в метрополии".

      "Мы не должны попасть в ловушку Путина, задавая вопросы о российской агрессии в главу президентской кампании. Внутренние проблемы – борьба с коррупцией и преобразование судебной системы – должны быть в центре внимания", – отметил Святослав Вакарчук.

      К слову, президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года. На сегодня 27 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатами в президенты Украины. Тринадцать из них ЦИК зарегистрировала.

      Теги: Новости Украины Новости политики Святослав Вакарчук Выборы Президента 2019 Великобритания
      Источник: 24 канал
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