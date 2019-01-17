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      Почему, кроме Вакарчука и Зеленского, нет альтернативных кандидатов в президенты?

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      Пойдет ли Вакарчук вслед за Зеленским на выборы?
      Пойдет ли Вакарчук вслед за Зеленским на выборы? / Фото из открытых источников

      В первой пятерке фаворитов президентской гонки, за исключением Зеленского, все остальные – политические старожилы: Тимошенко, Порошенко, Бойко. Но и альтернативных им кандидатов пока нет.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      В частности, по его словам, Анатолия Гриценко альтернативным кандидатом не назовешь. Он давно в политике и является достаточно узнаваемым человеком. Хотя Гриценко выступает на этих выборах в образе объединительного кандидата на этапе подготовки к первому туру выборов. К нему перетекла команда Саакашвили, "еврооптимистов" – тех, кто имеет невысокие рейтинги, но надеется попасть вместе с Гриценко позже в парламент.

      Что касается лидера "АвтоЕвроСилы" Олега Ярошевича, то, считает эксперт, он известен довольно в узких кругах. Его узнаваемость себя уже исчерпала и не определяющая для государственной политики.

      "Чтобы оценить шансы лидера "АвтоЕвроСилы", нужно исходить из фактов. Ярошевич возглавил движение людей, которые отстаивали свои конкретные имущественные интересы. Требовали от государства, минимум, не равных правил растаможки автомобилей. Не слишком высокая морально-этическая ценность, если брать ее за основу предвыборной кампании. Евробляхи не относятся к основным проблемам, которые волнуют украинцев", – замечает Вигиринский.

      По мнению политолога Андрея Вигиринского, альтернативный кандидат – тот, у которого есть определенный опыт работы в политике или государственной власти не больше пяти лет.

      Время прагматично воспринимать политику. Альтернативный кандидат в президенты должен быть молодым, харизматичным, но не голословным. С определенными состояниями. И под эти критерии опять же попадают Вакарчук и Зеленский. Хотя на выборах может быть личностное восприятие избирателями мягкотелости Вакарчука и связи Зеленского с олигархом Коломойским. Но ни один пока документы на регистрацию не подавал. И альтернативных больше нет,
      – считает Андрей Вигиринский.

      К сожалению, констатирует эксперт, альтернативным политикам неоткуда взяться. В Украине отсутствуют такие традиции. Олигархи одни и те же, деньги соответственно в одних и тех же руках. А альтернативных политиков надо воспитывать, постепенно проводить в местные органы власти, парламент, знакомить с людьми, давать развиваться.

      Как известно, по состоянию на 16 января 10 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Восьмерых из них Центризбирком зарегистрировал, одному в регистрации отказал. Согласно опросу, проведенному группой "Рейтинг", действующий глава государства Петр Порошенко сейчас только третий и его результат составляет всего 11,1%. Это почти вдвое меньше показателей Юлии Тимошенко – 20.8%. Владимира Зеленского поддерживают 13,4%, Петра Порошенко – 11,1%, Бойко – 9,6%, Гриценко – 7,8%, Ляшко – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураева – 4,5%.

      Выборы президента 2019: каковы главные даты избирательной кампании?Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко Владимир Зеленский Анатолий Гриценко Кандидаты в президенти Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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