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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Чому, крім Вакарчука і Зеленського, немає альтернативних кандидатів у президенти?

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      Чи піде Вакарчук услід за Зеленським на вибори?
      Чи піде Вакарчук услід за Зеленським на вибори? / Фото з відкритих джерел

      В першій п’ятірці фаворитів президентських перегонів, за винятком Зеленського, всі інші – політичні старожили: Тимошенко, Порошенко, Бойко. Але й альтернативних їм кандидатів поки немає.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      Зокрема, за його словами, Анатолія Гриценка альтернативним кандидатом не назвеш. Він давно в політиці і є досить впізнаваною людиною. Хоча Гриценко виступає на цих виборах в образі об’єднавчого кандидата на етапі підготовки до першого туру виборів. До нього перетекла команда Саакашвілі, "єврооптимістів" – тих, хто має невисокі рейтинги, але сподівається потрапити разом з Гриценком пізніше до парламенту.

      Що стосується лідера "АвтоЄвроСили" Олега Ярошевича, то, вважає експерт, він відомий досить у вузьких колах. Його пізнаваність себе вже вичерпала і не визначальна для державної політики.

      "Щоб оцінити шанси лідера "АвтоЄвроСили", потрібно виходити з фактів. Ярошевич очолив рух людей, які відстоювали свої конкретні майнові інтереси. Вимагали від держави, мінімум, не рівних правил розмитнення автівок. Не надто висока морально-етична цінність, якщо брати її за основу передвиборчої кампанії. Євробляхи не відносяться до основних проблем, які хвилюють українців", – зауважує Вігірінський.

      На думку політолога Андрія Вігірінського, альтернативний кандидат – той, який має певний досвід роботи в політиці або органах державної влади не більше п’яти років.

      Час прагматично сприймати політику. Альтернативний кандидат у президенти повинен бути молодим, харизматичним, але не голослівним. З певними статками. І під ці критерії знову ж потрапляють Вакарчук і Зеленський. Хоча на виборах може бути особистісне сприйняття виборцями м’якотілості Вакарчука і зв’язку Зеленського з олігархом Коломойським. Але жоден наразі документи на реєстрацію не подавав. І альтернативних більше немає,
      – вважає Андрій Вігірінський.

      На жаль, констатує експерт, альтернативним політикам немає звідки взятися. В Україні відсутні такі традиції. Олігархи одні й ті самі, гроші відповідно в одних і тих же руках. А альтернативних політиків треба виховувати, поступово проводити в місцеві органи влади, парламент, знайомити з людьми, давати розвиватися.

      Як відомо, станом на 16 січня 10 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Вісьмох із них Центрвиборчком зареєстрував, одному у реєстрації відмовив. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", чинний глава держави Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%, Петра Порошенка – 11,1%, Бойка – 9,6%, Гриценка – 7,8%, Ляшка – 6,6%, Вакарчука – 4,6%, Мураєва – 4,5%.

      Вибори президента 2019: які головні дати виборчої кампанії?Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Юлія Тимошенко Володимир Зеленський Анатолій Гриценко Святослав Вакарчук Кандидати в президенти
      Джерело: 24 канал
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