Я в справі: Вакарчук пояснив, чому його тягне в політику

22 січня в Лондоні провели захід Real changes in Ukraine – a must for a successful future з музикантом і громадським діячем Святославом Вакарчуком.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Український лондонський інститут. Читайте також: Чому, крім Вакарчука і Зеленського, немає альтернативних кандидатів у президенти? На зутрічі Вакарчук сказав, що в політику його тягне розчарування в зв'язку з нинішнім станом української політики. Я в справі, і ви дізнаєтеся більше найближчим часом. Я хотів би привести в українську політику якомога більше нових осіб. Влада сама по собі мене не цікавить,

– наголосив співак. "Дивитися на всі ці особи на білбордах Києва нестерпно. Нам потрібні нові політичні лідери. Я не вірю в революції, так як вони не забезпечують стійких рішень", – додав Вакарчук. Він навів приклад Ірландії, яка "втратила половину свого населення після Ірландського картопляного голоду, але вона рухалася далі і зараз має ВВП на душу населення вище, ніж у метрополії". "Ми не повинні потрапити в пастку Путіна, ставлячи питання про російську агресію в голову президентської кампанії. Внутрішні проблеми – боротьба з корупцією і перетворення судової системи – повинні бути в центрі уваги, – наголосив Святослав Вакарчук. До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 27 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Тринадцятьох із них ЦВК зареєструвала.