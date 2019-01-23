Я в справі: Вакарчук пояснив, чому його тягне в політику
22 січня в Лондоні провели захід Real changes in Ukraine – a must for a successful future з музикантом і громадським діячем Святославом Вакарчуком.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Український лондонський інститут.
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На зутрічі Вакарчук сказав, що в політику його тягне розчарування в зв'язку з нинішнім станом української політики.
Я в справі, і ви дізнаєтеся більше найближчим часом. Я хотів би привести в українську політику якомога більше нових осіб. Влада сама по собі мене не цікавить,
– наголосив співак.
"Дивитися на всі ці особи на білбордах Києва нестерпно. Нам потрібні нові політичні лідери. Я не вірю в революції, так як вони не забезпечують стійких рішень", – додав Вакарчук.
Він навів приклад Ірландії, яка "втратила половину свого населення після Ірландського картопляного голоду, але вона рухалася далі і зараз має ВВП на душу населення вище, ніж у метрополії".
"Ми не повинні потрапити в пастку Путіна, ставлячи питання про російську агресію в голову президентської кампанії. Внутрішні проблеми – боротьба з корупцією і перетворення судової системи – повинні бути в центрі уваги, – наголосив Святослав Вакарчук.
До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 27 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Тринадцятьох із них ЦВК зареєструвала.