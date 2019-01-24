20:18
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      У Вакарчука прокомментировали слухи о поддержке Порошенко на выборах

      222 Читати новину українською
      У Вакарчука опровергли данные о том, что он поддерживает Порошенко на президентских выборах
      У Вакарчука опровергли данные о том, что он поддерживает Порошенко на президентских выборах / Фото 24 канала

      Информация ряда СМИ о том, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук может поддержать Петра Порошенко на выборах президента в марте не соответствует действительности, а является лишь сплетнями.

      Как отметила менеджер "Океана Эльзы" Виктория Хоменко, СМИ распространили неправдивую и откровенно лживую информацию о Вакарчуке.

      Читайте также: Почему, кроме Вакарчука и Зеленского, нет альтернативных кандидатов в президенты?

      Читайте также: Вокруг имени Святослава в последнее время много сплетен, манипуляций, слов, вырванных из контекста, или откровенной лжи. Эта "информация" – именно из такой категории,– подчеркнула она.

      Сайт Страна.ua сообщал, что Святослав Вакарчук якобы склоняется к поддержке президента Петра Порошенко на будущих выборах.

      В частности, издание ссылается на вероятного знакомого артиста, который назвал две так называемые причины такого решения Вакарчука. Первая – материальный интерес, так как Порошенко мог бы заплатить ему деньги. Второй вариант – действующий президент обещал певцу добиться приведения его собственной Патрии в парламент.

      22 января в Лондоне Святослав Вакарчук рассказал, что в политику его тянет разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Он пообещал рассказать о своих планах в ближайшее время. Артист отметил, что хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц, ведь украине нужны новые лидеры.

      Когда состоятся выборы Президента Украины? Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Сейчас 30 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Тринадцать из них ЦИК зарегистрировала, еще шестерым в регистрации отказано.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 СМИ Святослав Вакарчук Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 20:02 Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 103
      Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      сегодня , 19:44 Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      Ірина Лаб'як 1214
      Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом
      сегодня , 19:00 Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом
      59
      Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      сегодня , 18:00 Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      Віталій Шабунін 295
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сегодня , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 6528
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Евромайдан. День шестой
       26 ноября 2013 , 11:05 3
      Какие кроссоверы выбирают украинцы: топ-10
       17 августа 2018 , 17:45
      Главные новости футбола 12 ноября: сборная Украины собралась в Киеве, определились лучшие в 15 туре УПЛ
       13 ноября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук