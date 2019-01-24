У Вакарчука прокомментировали слухи о поддержке Порошенко на выборах

Информация ряда СМИ о том, что лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук может поддержать Петра Порошенко на выборах президента в марте не соответствует действительности, а является лишь сплетнями.

Как отметила менеджер "Океана Эльзы" Виктория Хоменко, СМИ распространили неправдивую и откровенно лживую информацию о Вакарчуке.

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Читайте также: Вокруг имени Святослава в последнее время много сплетен, манипуляций, слов, вырванных из контекста, или откровенной лжи. Эта "информация" – именно из такой категории,– подчеркнула она.

Сайт Страна.ua сообщал, что Святослав Вакарчук якобы склоняется к поддержке президента Петра Порошенко на будущих выборах.

В частности, издание ссылается на вероятного знакомого артиста, который назвал две так называемые причины такого решения Вакарчука. Первая – материальный интерес, так как Порошенко мог бы заплатить ему деньги. Второй вариант – действующий президент обещал певцу добиться приведения его собственной Патрии в парламент.

22 января в Лондоне Святослав Вакарчук рассказал, что в политику его тянет разочарование в связи с нынешним состоянием украинской политики. Он пообещал рассказать о своих планах в ближайшее время. Артист отметил, что хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц, ведь украине нужны новые лидеры.

Когда состоятся выборы Президента Украины? Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.



Сейчас 30 человек подали документы в Центральную избирательную комиссию на участие в президентских выборах, которые состоятся в марте 2019 года. Тринадцать из них ЦИК зарегистрировала, еще шестерым в регистрации отказано.