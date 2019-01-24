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      У Вакарчука прокоментували чутки про підтримку Порошенка на виборах

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      У Вакарчука спростували дані про те, що він підтримує Порошенка на президентських виборах
      У Вакарчука спростували дані про те, що він підтримує Порошенка на президентських виборах / Фото 24 каналу

      Інформація низки ЗМІ про те, що лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук може підтримати Петра Порошенка на вибори президента у березні не відповідає дійсності, а є лише плітками.

      Як зауважила менеджер "Океану Ельзи" Вікторія Хоменко, ЗМІ розповсюдили неправдиву та відверто брехливу інформацію про Вакарчука.

      Читайте також: Чому, крім Вакарчука і Зеленського, немає альтернативних кандидатів у президенти?

      Навколо імені Святослава останнім часом багато пліток, маніпуляцій, слів вирваних з контексту або відвертої брехні. Ця "інформація" – саме з такої категорії,
      – наголосила вона.

      Сайт Старана.ua повідомяв, що Святослав Вакарчук нібито схиляється до підтримки президента Петра Порошенка на майбутніх виборах.

      Зокрема, видання посилається на ймовірного знайомого артиста, який назвав дві так звані причини такого рішення Вакарчука. Перша – матеріальний інтерес, адже Порошенко міг би заплатити йому гроші. Другий варіант - чинний президент обіцяв співаку домоготи привести його власну партію у парламент.

      22 січня у Лондоні Святослав Вакарчук розповів, що у політику його тягне розчарування в зв'язку з нинішнім станом української політики. Він пообіцяв розповісти про свої плани найближчим часом. Артист відзначив, що хотів би привести в українську політику якомога більше нових осіб, адже україні потрібні нові лідери.

      Коли відбудуться вибори Президента України? Президентські вибори відбудуться в Україні 31 березня 2019 року. 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Вже 31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Наразі 30 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії на участь в президентських виборах, які відбудуться у березні 2019 року. Тринадцятьох із них ЦВК зареєструвала, ще шістьом у реєстрації відмовлено.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЗМІ Святослав Вакарчук Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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